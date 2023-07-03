Những món mỹ phẩm không nên dùng hàng ngày để tránh làm tổn thương da

Chăm sóc da 03/07/2023 11:38

Miếng lột mụn, sản phẩm tẩy da chết.. là những món mỹ phẩm không nên sử dụng với tần suất quá dày đặc, dễ làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da nhạy cảm hơn.

 

Sản phẩm chứa retinoids

 

Retinoids là thành phần chống lão hóa được các chuyên gia da liễu khuyên dùng nhờ khả năng sửa chữa, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Các thành phần thuộc nhóm retinoids thường có trong mỹ phẩm là retinol, tretinoin... giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da, làm mờ nếp nhăn, xử lý mụn và các vấn đề do mụn như vết thâm, da sạm màu...

Dù giúp cải thiện da hiệu quả, retinoids cũng mang đến nhiều tác dụng phụ như da bong tróc, mẩn đỏ, mẫn cảm hơn với ánh nắng mặt trời nếu sử dụng không đúng cách. Tần suất lý tưởng để dùng retinoids là 2-3 lần mỗi tuần vào buổi tối. Khi mới bắt đầu sử dụng, bạn nên chọn các sản phẩm có nồng độ thấp, quan sát phản ứng của da trước khi chuyển sang nồng độ cao hơn.

Lột mụn mũi

Các loại mặt nạ dạng lột dành cho vùng mũi, vùng da chữ T không được khuyến khích sử dụng hàng ngày. Nguyên tắc hoạt động của sản phẩm này thực chất là dùng lực "lôi" các nhân mụn cứng nằm dưới bề mặt da ra ngoài. Về lâu dài, da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Biểu hiện đầu tiên cho thấy tổn thương sau khi lột là da đỏ rát, hơi ngứa. Nếu dùng miếng lột hay gel lột quá thường xuyên, lỗ chân lông sẽ rộng hơn, vùng da đó yếu đi và mụn xuất hiện nhiều hơn.

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Các loại mặt nạ dạng lột dành cho vùng mũi, vùng da chữ T không được khuyến khích sử dụng hàng ngày- Ảnh minh họa: Internet

Kem lót

Hầu hết các loại kem lót đều được điều chế dựa trên thành phần chính là silicone. Và loại silicone này sẽ bám chặt lên bề mặt da của bạn. Nó giúp da trở nên mềm mịn và che bớt các lỗ chân lông. Tuy nhiên, cũng chính điều này làm các lỗ chân lông bị tắt nghẽn, khiến mồ hôi cũng như bã nhờn không thể thoát ra ngoài, từ đó gây nên mụn. Vì thế nếu không muốn phải đau đầu với những nốt mụn “khó ưa” kia, đừng quá làm dụng kem lót. Hãy chỉ sử dụng nó trong những dịp đặc biệt hoặc khi da đang trong trạng thái khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hãy sắm cho mình một loại sữa rửa mặt có khả năng loại trừ thành phần silicone chứa trong kem lót.

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Hầu hết các loại kem lót đều được điều chế dựa trên thành phần chính là silicone - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các chất bã nhờn, da chết tích tụ trên da. Chúng là nguyên nhân làm bít tắc lỗ chân lông, gây mụn, cản trở da hấp thụ các dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách, việc tẩy tế bào chết cũng có thể trở thành nguyên nhân làm da bạn xấu đi, thậm chí là kích ứng, mẩn ngứa.

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Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các chất bã nhờn, da chết tích tụ trên da - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ nên tẩy da chết 1-2 lần mỗi tuần tùy theo tình trạng da, dù sử dụng tẩy da chết hóa học hay vật lý. Lạm dụng sản phẩm này có thể làm da bạn tổn thương, dễ bắt nắng và lão hóa sớm hơn.

 

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Ăn nhiều đồ ngọt, hút thuốc góp phần làm suy giảm cấu trúc collagen, khiến da lỏng lẻo, nhanh hình thành nếp nhăn, xỉn màu.

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