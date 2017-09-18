Dùng mặt nạ trắng da từ sữa chua cho bạn làn da đẹp như thuở còn 20

Sữa chua là thứ thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe và chăm sóc làn da rất hữu hiệu. Nó chứa các vitamin như vitamin nhóm B, C, E cùng khoáng chất có lợi như kẽm, sắt, magie, canxi, kali... và axit lactic. Đây đều là những thành phần mà cơ thể cần được dung nạp mỗi ngày nếu muốn sức khỏe dẻo dai nhất và cũng là thứ giúp duy trì nét đẹp thanh xuân cực tốt.

Là một loại thức ăn thơm ngon, bổ dưỡng, sữa chua dần trở thành món ăn chơi, món tráng miệng trong nhiều gia đình Không chỉ tốt cho sức khỏe nó còn là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo và an toàn nhất. Trong đó, chúng ta cần kể đến mặt nạ trắng da từ sữa chua . Làn da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể và ngày càng trắng mịn, hồng hào hơn. Nếu như bạn đang có sữa chua trong nhà thì ngại gì mà không áp dụng cách này để chăm sóc làn da của mình.

Các thành phần trong sữa chua giúp kháng viêm, giảm sưng tấy do mụn gây ra, đồng thời tiêu diệt khuẩn mụn, giúp dưỡng da mịn màng hơn. Nhờ vào axit lactic giúp kiểm soát được lượng dầu nhờn tiết ra cho lỗ chân lông thông thoáng. Cùng vitamin và khoáng chất phát huy công dụng se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng làn da trở nên trắng sáng đều màu hơn bao giờ hết.

Chính vì lẽ trên mà nhiều người chọn cho mình loại mặt nạ trắng da từ sữa chua. Bạn đã áp dụng phương pháp này hay chưa? Nếu chưa thì hãy trải nghiệm ngay hôm nay để xem hiệu quả mà nó mang lại có như ý không nhé.

Cách dùng mặt nạ trắng da với sữa chua

Đã dùng sữa chua dưỡng da thì chắc chắn nó là loại nguyên liệu chính bắt buộc phải có. Sữa chua có nhiều cách kết hợp với sản phẩm có khả năng làm trắng tương tự khác để tăng thêm hiệu quả mà nó mang lại. Để hỗ trợ bạn thuận tiện hơn trong việc làm đẹp da cho mình, dưới đây sẽ là một vài công thức cho bạn tham khảo.

Loại sữa chua thường dùng để đắp mặt nạ dưỡng trắng da đó là loại không đường. Bạn hãy lưu ý để tìm mua cho đúng nhé.

Sữa chua và mật ong

Mật ong là sản phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo cho chúng ta. Nó chứa nhiều vitamin A, B, E với các khoáng chất như sắt, kẽm... giúp dưỡng da trắng hồng, mịn màng trông thấy. Kết hợp mật ong và sữa chua làm mặt nạ trắng da là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

- Chỉ cần trộn nửa hũ sữa chua không đường với khoảng 2 muỗng mật ong cho quyện vào nhau.

- Rửa mặt sạch, lau khô rồi thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Sữa chua với nha đam

Nha đam chứa lượng lớn vitamin B và E giúp cải thiện da, chống lão hóa da công hiệu. Nha đam có giá thành rẻ, bạn dễ dàng tìm mua được ở các chợ. Chỉ cần một nhánh cây nha đam là đủ cho bạn sử dụng hơn cả 1 tuần.

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cạo lấy gel bên trong.

- Trộn 3 muỗng gel nha đam với nửa hũ sữa chua không đường.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch.

- Massage nhẹ nhàng rồi đợi 20 phút nữa rửa lại với nước ấm.

Sữa chua và trứng gà

Trứng gà không chỉ là loại đồ ăn thơm ngon, bổ dưỡng phổ biến trong mọi gia đình người Việt mà nó còn được dùng để dưỡng da trắng mịn hơn.

- Trứng gà tách lấy lòng trắng.

- Cho 1 lòng trắng trứng trộn với nửa hũ sữa chua không đường và 1 muỗng nước cốt chanh..

- Áp dụng hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch.

- Giữ trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Với những công thức làm mặt nạ làm trắng da với sữa chua trên đây, nếu kiên trì áp dụng đều đặn mỗi tuần 2 – 3 tuần thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào hơn bao giờ hết. Chúc bạn thực hiện thành công!