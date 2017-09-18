Mặt nạ trắng da từ cà chua cho bạn làn da đẹp như dưỡng trắng ở spa

Cà chua có hơn 90% là nước, còn lại là các vitamin, khoáng chất, chất xơ và carbohydrate. Với nhiều loại vitamin A, C, E, nhóm B... và dưỡng chất khác như sắt, kẽm, kali, photpho. Đây là những thành phần tốt cho sức khỏe và hỗ trợ làm đẹp công hiệu mà đảm bảo an toàn nhất.

Cà chua là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và là nguyên liệu chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo được nhiều chị em sử dụng. Vừa tiết kiệm tối đa chi phí, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối, cà chua sớm đã nằm trong danh sách các sản phẩm làm đẹp của chị em. Trong đó loại mặt nạ trắng da từ cà chua là công thức tuyệt vời cải thiện làn da đen sạm, xấu xí của bạn. Hãy tự mình áp dụng và chờ xem hiệu quả có được như mong đợi không nhé.

Cà chua giúp duy trì độ ẩm trên da, cho da có độ đàn hồi, trở nên căng mịn hơn. Cùng với hợp chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn. Đồng thời, cà chua cung cấp dưỡng chất để làm mờ vết thâm nám, loại bỏ các hắc tố đen, phục hồi và phát triển tế bào da mới để chăm sóc da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.

Chính nhờ vào các lợi ích tuyệt vời này mà cà chua sớm trả thành loại “mỹ phẩm” tự nhiên được chị em ưa chuộng hơn bao giờ hết. Với các loại mặt nạ dưỡng trắng da bằng cà chua dưới đây, bạn hãy yên tâm và áp dụng mỗi ngày nhé.

Mặt nạ trắng da từ cà chua nguyên chất

Có lẽ công thức đơn giản nhất và tiết kiệm chi phí tối đa nhất đó là việc sử dụng cà chua nguyên chất không pha lẫn với bất kỳ sản phẩm nào khác. Riêng cà chua thôi cũng đủ để làm đẹp da nếu bạn biết cách dùng đúng nhất.

Chỉ cần để cà chua vào ngăn lạnh để tạo độ mát rồi cắt lát mỏng và đắp trực tiếp lên da là được. Bạn có thể dùng những lát mỏng này rồi massage xoay tròn trên da để các dưỡng chất phát huy tối đa công dụng của mình. Cứ làm như vậy trong khoảng 10 phút rồi rửa sạc lại với nước. Bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên căng mịn hơn chỉ sau lần áp dụng đầu tiên.

Hoặc nếu muốn, bạn có thể bỏ hạt rồi đem cà chua xay nhuyễn rồi đắp lên da mặt cũng được và hiệu quả mang lại cũng tương tự nhau.

Dùng mặt nạ trắng da với cà chua và sản phẩm khác

Ngoài việc sử dụng mỗi cà chua làm trắng da bạn có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác cho hiệu quả tương tự để rút ngắn thời gian dưỡng da. Sử dụng cùng thực phẩm thiên nhiên chính là sự lựa chọn tối ưu của bạn.

Cà chua và sữa tươi

Sữa tươi chứa protein, vitamin A, B, C, E, khoáng chất canxi, kali, natri, sắt, kẽm.... Không chỉ là loại đồ uống bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể mà nó còn được dùng để làm đẹp cho da. Kết hợp sữa tươi trong cùng một công thức làm mặt nạ trắng da với cà chua là hợp lý nhất.

- Cà chua rửa sạch, bỏ hạt, đem xay nhuyễn.

- Đổ từ từ sữa tươi không đường vào cà chua vừa xay cho đến khi vừa đủ độ sánh và được.

- Áp dụng hỗn hợp này lên da sau khi rửa mặt sạch.

- Đợi khoảng 20 phút sau rồi rửa lại với nước.

Cà chua và chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C và axit amin, nó giúp tẩy tế bào chết và làm đẹp da trông thấy. Nó giúp loại bỏ khuẩn mụn, mờ vết tàn nhang, hỗ trợ dưỡng da trắng hồng, mịn màng. Vậy, loại mặt nạ vừa làm trắng da lại còn cho da mịn màng không tỳ vết thì tại sao bạn lại không áp dụng thử.

Cà chua xay nhuyễn như vừa nói trên, đem trộn với chút nước cốt chanh rồi thoa đều lên da mặt. Massage nhẹ nhàng để làm bong bỏ lớp tế bào chết và tác động dưỡng da nhanh hơn. Giữ trên da khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Ngoài 2 công thức làm mặt nạ trắng da từ cà chua này, bạn có thể kết hợp với sữa chua, tinh dầu thiên nhiên, mật ong... với hiệu quả cao tương đương. Kiên trì áp dụng thường xuyên để sở hữu làn da trắng mịn như bông bưởi nhé.