Khi nào cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh tốt nhất? Những điều cần lưu ý khi cắt tóc máu là gì?

Chăm sóc con 22/02/2021 11:23

Cắt tóc cho bé là điều mẹ không thể tự ý thực hiện theo ý thích. Vậy thì khi nào cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh? Cần lưu ý gì khi cắt tóc cho trẻ? Cùng tìm hiểu ngay.

Tóc máu được coi là một lớp bảo vệ an toàn cho da đầu và thóp đầu vẫn còn non nớt của trẻ sơ sinh. Khi nào cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh là vấn đề không hề nhỏ và cần sự tìm hiểu cặn kẽ trước khi tiến hành.  

1. Tóc của trẻ sơ sinh có đặc điểm gì?

Tóc của trẻ sơ sinh còn gọi là tóc non hay là tóc máu. Lớp tóc này đã có sẵn trên đầu ngay từ khi bé sinh ra. Bắt đầu hình thành ở bào thai tuần 24 của trẻ, và cứ từ đó phát triển, dài ra cho đến khi bé chào đời.

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Tóc máu được coi là một lớp bảo vệ an toàn cho da đầu và thóp đầu vẫn còn non nớt của trẻ sơ sinh

Theo từng đặc điểm yếu tố di truyền và dinh dưỡng trong thai kỳ của mẹ mà lớp tóc máu của trẻ khi chào đời cũng không giống nhau: có em bé thì lại rất dày và dài nhưng có bé chỉ lưa thưa, ngắn, thậm chí không có tóc. Bé có nhiều màu tóc khác nhau như: đen, hoe hoe…

So với tóc người lớn bình thường, cấu trúc tóc máu cũng tương tự. Nó cũng có sự rụng tự nhiên nhưng quá trình rụng và mọc lại diễn ra khá lâu và không đồng đều giữa các bé.

2. Nên cắt tóc cho trẻ sơ sinh vào thời điểm nào?

Không có tài liệu khoa học ghi rõ Khi nào cắt tóc cho trẻ sơ sinh.Theo quan niệm của người xưa, nên chọn thời điểm để cắt tóc máu lúc trẻ đầy tháng, hoặc sau 3 tháng 10 ngày hoặc 6 tháng sau sinh. Nhiều quan điểm khác lại cho rằng, sau khi thôi nôi là thời điểm mẹ cho trẻ cắt tóc máu.

Ngoài việc biết Khi nào cắt tóc cho trẻ sơ sinh là phù hợp nhất, có nhiều vấn đề liên quan đến chuyện cắt tóc của bé mà bố mẹ cần phải biết.

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Theo quan niệm của người xưa, nên chọn thời điểm để cắt tóc máu lúc trẻ đầy tháng, hoặc sau 3 tháng 10 ngày hoặc 6 tháng sau sinh

Không hẳn rằng cắt tóc máu sẽ khiến tóc trẻ mọc ra dày và nhanh hơn. Bởi yếu tố di truyền có tác động trực tiếp đến việc tóc mọc dày hay mỏng và màu sắc của tóc. Cấu trúc sợi tóc máu cũng tương tự như tóc bình thường, sẽ có sự rụng tự nhiên.

Mặc dù vậy, quá trình này diễn ra không đồng đều. Khi trẻ được cắt tóc máu, tất cả các sợi sẽ dài ra và mang đến cảm giác tóc nhiều và dày hơn.

Tuy nhiên, xét theo góc độ y khoa, cắt tóc máu cho trẻ là điều không an toàn. Lý do bởi trẻ sơ sinh có da đầu rất mỏng, một chút bất cẩn khi cắt sẽ khiến trẻ dễ bị trầy xước da và dễ nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tóc máu có tác dụng giữ ẩm da đầu và bảo vệ trẻ. Phải ngoài 1 tuổi, phần thóp của trẻ mới bắt đầu liền. Đây là thời điểm an toàn để cắt tóc cho trẻ.

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Phải ngoài 1 tuổi, phần thóp của trẻ mới bắt đầu liền mới an toàn để cắt tóc cho trẻ

Tiến hành cắt tóc sớm hơn sẽ dẫn đến những tổn thương da đầu bé. Sẽ không có một quy định chung nào cho việc cắt tóc máu cho trẻ. Sau một thời gian, tóc máu của trẻ sẽ rụng đi để thay thế cho một lớp tóc khác mọc lên, do đó không cần thiết phải cắt tóc máu.

Lưu ý:

+ Dựa vào độ phát triển của từng trẻ để tiến hành cắt tóc.

+ Tuyệt đối không cắt trọc tóc của trẻ, chỉ cần tỉa sơ qua những phần tóc khiến trẻ thấy khó chịu.

+ Lúc cắt tóc, cần lưu ý cắt ngắn hay tỉa bớt với những phần tóc chạm vào mắt, vành tai, cổ, hay gây vướng víu khó chịu, nhất là trong thời tiết nóng nực.

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Tuyệt đối không cắt trọc tóc của trẻ, chỉ cần tỉa sơ qua những phần tóc khiến trẻ thấy khó chịu

3. Trong lần cắt tóc đầu tiên cho trẻ cần lưu ý gì?

Để buổi cắt tóc cho trẻ diễn ra tốt đẹp nhất, ba mẹ cần lưu ý những điều sau đây:

+ Cần di chuyển sự chú ý của trẻ

Khi có chiếc kéo hay tông- đơ sau đầu, chắc hẳn bé sẽ không ngồi yên vị một chỗ. Vậy nên, tốt nhất là bố mẹ cần chuẩn bị sẵn một số thứ để có thể đánh lạc hướng bé. Chẳng hạn dùng những món đồ yêu thích của bé, sách hoặc đồ ăn nhẹ. Việc chơi đùa, nói chuyện với bé cũng là cách sẽ đánh lạc hướng vào dụng cụ làm tóc và việc cắt tóc.

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Tốt nhất là bố mẹ cần chuẩn bị sẵn một số thứ để có thể đánh lạc hướng bé

+ Chọn đúng thời điểm để cắt tóc

Khi nào nên cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh? Thời điểm dễ chịu, thoải mái nhất cho việc cắt tóc đó là khi trẻ dễ chịu, thoải mái. Có thể đó sẽ là sau khi bé ngủ dậy, sau khi tắm hoặc đang vui chơi.

+ Giữ kỉ niệm

Lưu lại một ít tóc làm kỉ niệm cho lần đầu tiên cắt tóc của trẻ. Có thể gói ghém và ghi lại ngày tháng ở bên ngoài. Cách đơn giản và tiện lợi hơn đó là bố mẹ cùng chụp chung với bé những bức ảnh trước và sau khi cắt tóc.

4. Chọn ngày cắt tóc cho trẻ

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Chọn ngày tốt cắt tóc máu để mang đến may mắn, tài lộc và sức khỏe cho trẻ

Ngày nào cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh? Theo kinh nghiệm dân gian, những ngày tốt để cắt tóc máu cho trẻ gồm:

Mùng 3: đem đến sự vui vẻ

Mùng 4: đem đến phú quý

Mùng 7: đem đến  tốt lành

Mùng 8 : đem đến trường thọ

Mùng 9: tốt

Mùng 10: có lộc

11 : đem đến sự thông minh

13 : ngày tốt

16: mang lại ích lợi

19-26-29: mang lại may mắn

25 : mang lại tài phúc

Đồng thời, cần lưu ý kiêng kỵ cắt tóc trong những ngày Đinh Hỏa, ngày mùng 5 bởi sẽ khiến đứa trẻ gặp nhiều xui xẻo. Ngày 30 được coi là “ngày cùng tháng tận”,  khiến đứa trẻ yểu mệnh. Cũng nên tránh ngày đầu tháng, bởi quan niệm cho rằng sẽ mang lộc đi, rước xui xẻo cho con.

5. Những lưu ý khi cắt tóc máu cho trẻ

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Không nên cắt tóc lúc em bé đang ngủ vì sẽ rất nguy hiểm

+ Không cắt tóc đối với những trẻ dưới 5 tháng tuổi bởi đây là thời điểm da đầu trẻ dễ bị tổn thương, còn non nớt. Với các bé gái, mẹ tỉa tóc theo độ dài của tóc. Còn với bé trai, chỉ cần tỉa tóc một lần.

+ Thời gian cắt tóc càng nhanh càng tốt. Tâm trạng của trẻ thường thay đổi thất thường, do đó, khi thấy trẻ đang vui, cần nhanh chóng tận dụng thời cơ và cắt thật nhanh.

+ Tuyệt đối không cắt tóc cho trẻ lúc mới bệnh dậy, cơ thể mệt mỏi, không khỏe.

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Cần lưu ý kiêng kỵ cắt tóc trong những ngày Đinh Hỏa, ngày mùng 5

+ Không nên cắt tóc lúc em bé đang ngủ vì sẽ rất nguy hiểm. Bé có thể giật mình tỉnh giấc và bị tổn thương bởi các dụng cụ làm tóc.

+ Mẹ nên dùng nước ấm để tắm cho bé sau khi bé cắt tóc xong. Tránh để vụn tóc sót lại, bám trên người khiến bé ngứa ngáy khó chịu.

+ Khi đưa bé ra hiệu cắt tóc, mẹ cần lưu ý: Chọn nơi quen biết và tin tưởng và thử bày trò chơi làm tóc với con tại nhà để con quen và không cảm thấy sợ việc cắt tóc nữa.

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Tâm trạng của trẻ thường thay đổi thất thường, do đó, khi thấy trẻ đang vui, cần nhanh chóng tận dụng thời cơ và cắt thật nhanh

Cắt tóc máu, cắt tóc lần đầu tiên cho trẻ là điều có ý nghĩa quan trọng và  cần được chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng. Cũng bởi “cái răng cái tóc là vóc con người” và có ảnh hưởng nhất định về sau. Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích và giải đáp những thắc mắc về việc có nên cắt tóc máu cho trẻ hay không, bao lâu cắt tóc máu cho bé,  khi nào cắt tóc máu cho trẻ sơ sinh...

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