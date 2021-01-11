Trẻ sơ sinh mấy tháng biết lật và những điều cần lưu ý cho cha mẹ

Sự lớn lên theo từng mốc thời gian của con yêu là niềm hạnh phúc của mỗi ông bố bà mẹ. Vậy trẻ sơ sinh mấy tháng biết lật ? chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Rất nhiều bậc phụ huynh thường băn khoăn thắc mắc trẻ sơ sinh mấy tháng mới biết lật , đặc biệt những người lần đầu làm cha mẹ.

Mục đích của việc trẻ biết lật là tăng khả năng tự vận động của trẻ, tăng hoạt động cơ bắp của trẻ. Đây là tiền đề để bé thực hiện các kỹ năng bò, ngồi sau này.

Đa phần khi bước sang tháng thứ 4, bé đã phát triển phần dưới cơ thể một cách đầy đủ, lúc này bé mới đủ sức dùng tay để đẩy cơ thể lật qua lật lại từ lưng sang bụng và từ bụng sang lưng. Lúc này đánh dấu thời điểm bé biết lật.

Bước sang tháng thứ 4 là trẻ đã có thể tự lật mình sang 2 bên - Ảnh minh họa: Internet

Có một số bé có khả năng biết lật khi chỉ mới 3 tháng tuổi, có những bé chậm hơn thì đến tầm tháng thứ 5, thứ 6 mới có thể lật được.

Khi bé biết lật, lúc bạn đặt bé nằm sấp, bé sẽ tự nhấc đầu và vai nhô cao, sử dụng cánh tay để nâng thân mình. Với cách thức này sẽ giúp cơ thể của bé được khỏe mạnh, đặc biệt là phát triển vùng cơ bé sử dụng để lật người.

Cha mẹ nên làm gì để bé nhanh biết lật

Như vậy bạn đã biết rõ trẻ sơ sinh mấy tháng là biết lật qua phần nội dung trình bày ở trên. Tuy nhiên để hỗ trợ con nhanh chóng biết lật, cha mẹ có thể thực hiện một số phương pháp sau đây:

Bạn hãy chơi cùng con một số trò chơi vận động hoặc massage cho bé để giúp cho hệ cơ, xương của bé được cứng cáp. Các động tác massage nhẹ nhàng sẽ giúp cho các mạch máu lưu thông tốt, thúc đẩy quá trình vận động ở trẻ, cũng như mang lại cảm giác thư giãn cho trẻ sau khi vận động.

Thực hiện các động tác massage nhẹ nhàng để giúp thúc đẩy quá trình vận động ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thường xuyên để bé nằm sấp vì khi nằm sấp bé sẽ có cảm giác khó chịu tại vùng bụng, kích thích bé muốn lật sang 2 bên. Tuy nhiên bạn nên chia làm nhiều lần trong ngày cho bé tập nằm sấp, mỗi lần thời gian từ 5 – 10 phút, không được để bé nằm sấp trong thời gian quá lâu khiến cho bé gặp các triệu chứng nôn, khó thở. Từ đó tạo ra cảm giác sợ hãi cho trẻ mỗi khi nằm sấp.

Cha mẹ có thể nằm gần con với khoảng vừa đủ để bé có thể vận động lật từ từ tiến lại phía cha mẹ. Hoặc bạn cũng có thể để những cuốn truyện tranh ngộ nghĩnh, các món đồ chơi ở phía trước mặt bé để bé có thể chủ động tìm cách với đến các món đồ chơi đó.

Treo đồ chơi bé thích ở phía trước để bé chủ động lật mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bé nhà bạn vẫn chưa có dấu hiệu biết lật hoặc chưa tự xoay, trở người khi đã sang đến tháng thứ 6 thì cha mẹ hãy cân nhắc đưa bé đến gặp bác sĩ để được tư vấn những giải pháp hỗ trợ bé thích hợp.

Những lưu ý khi tập lật cho bé

Việc tập lật cho bé là rất cần thiết, nó không chỉ giúp cho bé nhà bạn tăng khả năng vận động, phát triển hệ cơ xương mà đồng thời nó còn tăng tình cảm gắn kết giữa cha mẹ và con. Tuy nhiên trong quá trình cho con học tập lật, cha mẹ cũng cần có một số lưu ý cụ thể sau:

Cha mẹ phải luôn quan sát từng cử động của con khi bé đang tập lật, đặc biệt là khi đặt con nằm ở các vị trí cao như giường, nôi bởi khi bé tập lật có thể sẽ bị rơi ngã, rất nguy hiểm.

Cha mẹ cần luôn quan sát lúc con tập lật - Ảnh minh họa: Internet

Khi bé tập lật có cảm giác khó chịu, quấy khóc thì cha mẹ hãy nhanh chóng ngừng việc tập này lại, massage nhẹ nhàng các vùng cơ xương phía dưới của bé. Tuyệt đối không được để việc luyện tập sẽ trở thành nỗi sợ hãi của trẻ, lâu dần sẽ khiến trẻ không muốn vận động cũng như ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ sau này.

Khi ngồi luyện tập cùng con, cha mẹ hãy mỉm cười, vỗ tay để ngợi khen cho những hành động, cố gắng của con. Việc làm này sẽ tạo được sự kích thích cho trẻ, bé sẽ càng muốn thực hiện các động tác này, giúp phát triển hệ cơ xương khớp tốt nhất.

Với các bé sinh non thì thường sẽ biết lật muộn hơn so với các bé đủ tháng, vì vậy cha mẹ cũng không nên quá lo lắng khi thấy con chưa biết lật so với chúng bạn đồng trang lứa.

Không gian cho bé tập lật cần rộng rãi, thông thoáng, không có chứa các đồ vật sắc, nhọn có thể nguy hiểm cho bé.

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Không gian cho bé tập lật phải rộng rãi, không có các đồ vật sắc nhọn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh mấy tháng biết lật qua nội dung bài viết dưới đây. Cha mẹ hãy luôn quan tâm, theo dõi từng hành động của con và hỗ trợ con trong giai đoạn này để giúp cho cơ thể của bé được cứng cáp, phát triển khỏe mạnh.