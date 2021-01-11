Giải đáp: Trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa hay không?

Vào những ngày thời tiết nóng bức, điều hòa được coi là “cứu cánh” giúp giải nhiệt trong mỗi gia đình. Tuy nhiên trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa hay không thì vẫn còn là vấn đề được rất nhiều bậc cha thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng đi giải đáp chi tiết vấn đề này qua nội dung bài viết sau đây.

Tuy nhiên đây là một quan điểm rất sai lầm, bởi khi trẻ sinh đủ tháng, đủ cân nặng thì đều có đủ lớp mỡ để giữ nhiệt cho cơ thể. Cơ chế điều tiết thân nhiệt của trẻ cũng đã điều tiết để bé có thể ngủ an toàn trong phòng cùng với người lớn.

Phần đông cha mẹ cho rằng trẻ sơ sinh cơ thể còn non nớt, khả năng thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường đột ngột kém. Dẫn đến trẻ bị ốm hay bị viêm đường hô hấp khi được hỏi về việc trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa không .

Trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể nằm phòng điều hòa - Ảnh minh họa: Internet

Với những trẻ sinh thiếu tháng, thiếu cân thì cha mẹ hãy đợi từ 2 – 3 tháng hãy cho bé nằm phòng điều hòa.

Qua đây bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh có nên nằm điều hoà hay không? Bạn hoàn toàn có thể cho bé nằm phòng máy lạnh, điều quan trọng là bạn phải sử dụng điều hòa đúng cách.

Cách sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh phù hợp

Trong phần nội dung trên chúng ta đã giải đáp được thắc mắc có nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa hay không. Bé hoàn toàn có thể nằm phòng máy lạnh, tuy nhiên người lớn cần biết cách sử dụng điều hòa một cách hợp lý, như sau:

Giữ nhiệt độ phòng 27, 28 độ C: Với trẻ sinh đủ tháng, thân nhiệt của bé thường dao động từ 37 – 37,5 độ C. Nếu khi ngủ trẻ mặc quần áo, đeo bao tay, tất chân, đội mũ, đắp chăn thì cha mẹ nên bật điều hòa với nhiệt độ khoảng 27, 28 độ C

Nếu bật nhiệt độ cao hơn 28 độ C sẽ khiến cho trẻ bị đổ mồ hôi, tăng nguy cơ hội chứng đột tử trẻ nhũ nhi. Ngược lại nếu để nhiệt độ máy lạnh quá thấp sẽ khiến trẻ bị cảm lạnh, viêm đường hô hấp, viêm phổi cũng rất nguy hiểm.

Cha mẹ nên sử dụng một chiếc nhiệt kế trong phòng để theo dõi nhiệt độ phòng lúc bật điều hòa.

Giữ điều hòa ở nhiệt độ 27, 28 độ C trong phòng có trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Không để hơi điều hòa thổi thẳng vào người trẻ: Với trẻ sơ sinh, hệ hô hấp vẫn còn rất non nớt, nếu để quạt gió hay hơi lạnh của điều hòa thổi thẳng vào mặt, vào đầu sẽ khiến trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi…

Cha mẹ nên xác định hướng thổi lạnh của điều hòa để đặt bé nằm tại vị trí khác trong phòng và nên bật quạt gió ở tốc độ thấp nhất.

Không bật điều hòa quá lâu: Bạn chỉ nên bật điều hòa trong phòng cho bé từ 2 – 3 tiếng, không nên bật quá lâu bởi hơi lạnh liên tục từ điều hòa dễ khiến bé bị cảm lạnh, ngoài ra phòng điều hòa đóng kín cửa không khí rất bí, không phù hợp cho trẻ sơ sinh nằm lâu.

Bạn nên tắt điều hòa, bật quạt điện và mở cửa để không khí trong phòng được thông thoáng sau khi sử dụng điều hòa.

Không bật điều hòa quá lâu trong phòng có trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Không đưa bé ra ngoài đột ngột: Việc xung đột nhiệt độ một cách bất ngờ dễ khiến cho trẻ bị sốc nhiệt, viêm đường hô hấp, cảm cúm… Vì vậy khi đang bật máy lạnh thì bạn nên để cho bé ngủ hoặc chơi đùa trong phòng. Khi tắt máy lạnh, thì bạn hãy mở các cửa chính và cửa sổ đề không khí trong phòng thông thoáng, cũng như để cơ thể bé thích nghi dần với sự tăng nhiệt độ bên ngoài trời.

Giữ độ ẩm cho bé: việc nằm điều hòa sẽ khiến cho bé bị khô da, mất nước. Vì vậy mẹ cần cho bé bú đủ và chia thành nhiều cữ. Bên cạnh đó mẹ cũng cần thường xuyên sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mũi cho bé.

Khi trẻ ngủ mẹ nên đắp 1 chiếc chăn mỏng cho bé, thường xuyên thay bỉm, tã cho bé khi bị ướt để tránh bị cảm lạnh.

Cho trẻ bú làm nhiều cữ để tránh mất nước khi nằm phòng điều hòa - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh điều hòa định kỳ: Bạn cần vệ sinh điều hòa định kỳ để tránh vi khuẩn theo hơi lạnh của điều hòa tràn vào trong phòng gây bệnh cho bé.

Định kỳ từ 3 – 6 tháng bạn hãy vệ sinh tấm lưới lọc của điều hòa, đánh rửa sạch sẽ. Bên cạnh đó là kiểm tra các lỗi phát sinh của điều hòa để xử lý kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn cũng cần thường xuyên lau dọn vệ sinh phòng của bé để tránh các loại vi khuẩn trong phòng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé khi sử dụng máy lạnh.

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Thường xuyên vệ sinh điều hòa, phòng ốc để tránh vi khuẩn gây hại cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa hay không? Mong rằng qua những thông tin đó, các bậc cha mẹ sẽ sử dụng máy lạnh đúng cách, hợp lý để giải nhiệt ngày nóng bức cho trẻ mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.