Giải đáp: Trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa hay không?

Giữ nhiệt độ phòng 27, 28 độ C: Với trẻ sinh đủ tháng, thân nhiệt của bé thường dao động từ 37 – 37,5 độ C. Nếu khi ngủ trẻ mặc quần áo, đeo bao tay, tất chân, đội mũ, đắp chăn thì cha mẹ nên bật điều hòa với nhiệt độ khoảng 27, 28 độ C