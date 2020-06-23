Có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối? Đừng để sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe của con

Bởi không quan trọng trẻ ngủ nhiều hay ít vì nhu cầu ngủ của mỗi trẻ khác nhau nhưng chất lượng và an toàn giấc ngủ thì lại rất quan trọng. Để có hai yếu tố đó, cha mẹ cần bắt đầu quan tâm từ việc cho con nằm gối lúc nào và ra sao sẽ góp phần đảm bảo giấc ngủ của trẻ được thoải mái và an toàn.

Có một chiếc gối êm êm đỡ phần đầu khi đặt lưng nằm xuống bất cứ chỗ nào cũng giúp chúng ta cảm thấy thư thái, dễ chịu. Nhưng có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối và nên cho trẻ nằm gối gì vừa phù hợp, vừa an toàn lại là một câu chuyện khác.

Nguyên nhân là nếu trẻ sơ sinh nằm gối sớm có thể gặp phải các vấn đề như:

Trẻ sơ sinh vốn rất yếu, khung xương, nhất là xương sống nâng đỡ phần đầu và lưng chưa cứng cáp hoàn thiện nên luôn cần phải giữ cho thẳng tắp, không bị cong vẹo, biến dạng. Do đó, trả lời câu hỏi có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối không theo ý kiến của các chuyên gia là không nên.

- Đầu bị méo mó, không tròn: Để trẻ sơ sinh gối đầu, định hình ở tư thế nằm nghiêng hay nằm ngửa trong một thời gian dài rất dễ gây ra vết lõm bên mang tai hoặc phẳng bẹp đằng sau gáy. Điều này khiến đầu bé bị biến dạng, không tròn trịa như lúc mới sinh.

- Trẻ bị vẹo cột sống: Khi nằm trên gối, phần đầu và lưng của trẻ không thể thẳng với nhau, phần cổ bị xô lệch, cong vẹo dẫn đến xương sống phát triển dị dạng nếu không được can thiệp kịp thời. Nếu trẻ bị vẹo cột sống thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển về ngoại hình, thể chất sau này.

- Trẻ bị dị ứng hoặc bị bệnh: Da trẻ sơ sinh vô cùng mẫn cảm, rất dễ bị dị ứng nếu tiếp xúc với bề mặt gối không đảm bảo chất lượng, an toàn. Bên cạnh đó, nếu trẻ đổ mồ hôi ra gối không được thấm hút tốt có thể làm tăng thân nhiệt, nhiễm cảm hoặc ngủ không ngon giấc.

Nếu trẻ sơ sinh nằm gối sớm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe

- Nguy cơ bị ngạt thở nguy hiểm tính mạng: Vì phần xương cổ còn yếu, khó đỡ được trọng lượng của đầu nên việc nằm gối dễ khiến cổ bị ép xuống, cằm kề sát ngực chặn đường hô hấp, gây ngạt thở hoặc đột tử không cứu được.

2. Khi nào cho trẻ sơ sinh nằm gối thì thích hợp?

Chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi cha mẹ phải chú ý từng giai đoạn để con phát triển khỏe mạnh. Riêng về giấc ngủ, thời điểm khi nào nên cho bé nằm gối rất quan trọng để đảm bảo an toàn và sự phát triển về sau.

Đối với bé dưới 3 tháng tuổi, không nên cho nằm gối, chỉ cần để bé nằm trên một tấm nệm bằng phẳng là được.

Bắt đầu khi bé 3 tháng tuổi có thể gấp gọn khăn mềm cao khoảng 1 – 2cm kê ở vị trí gần cổ bé. Lúc này phần gáy và cổ vẫn chưa ổn định nên tránh kê cao hoặc kê ở phần sau đầu của bé.

Tốt nhất nên cho bé nằm gối từ 12 tháng tuổi trở lên

Đến khoảng 6 tháng tuổi, bé phát triển hơn, phần vai được mở rộng nên có thể sử dụng gối hoặc khăn mềm kê cao tầm 3 – 4cm.

Tốt nhất nên cho bé nằm gối từ 12 tháng tuổi trở lên để phòng tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo bé an toàn và phát triển toàn diện.

3. Hướng dẫn chọn gối cho trẻ đúng cách

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối lõm?

Tuy được quảng cáo là gối chuyên dụng cho trẻ sơ sinh nhưng nếu sử dụng gối lõm, trẻ khó có thể cử động đầu, thường xuyên phải nằm thẳng, không nghiêng bên trái, bên phải được dễ khiến đầu bị bẹp sau gáy.

Trường hợp xấu hơn, nếu chọn phải gối lõm không vừa vặn, trẻ sơ sinh nghiêng về một bên, không tự quay ngược trở lại mà người lớn không phát hiện kịp thời có thể bị chặn đường thở và bị ngạt.

Nếu sử dụng gối lõm, trẻ khó có thể cử động đầu, thường xuyên phải nằm thẳng, không nghiêng bên trái, bên phải được

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối cao su?

Gối cao su dành cho trẻ sơ sinh có nhiều ưu điểm nhưng khi dùng loại gối nào cũng phải chú ý sử dụng khi trẻ từ 6-12 tháng tuổi cũng như lựa chọn độ cao thích hợp cho trẻ.

Về chất liệu gối: Nên chọn chất liệu có nguồn gốc tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, luôn đảm bảo độ mềm mại và thấm hút cao.

Hiện trên thị trường có xuất hiện các loại sản phẩm ruột gối làm từ tự nhiên như thảo dược, đậu xanh… có khả năng hút ẩm cao nhưng khi dùng một thời gian có thể bị mốc, tích tụ vi khuẩn lại vệ sinh khó khăn, khó đảm bảo sạch sẽ, an toàn. Nếu chọn những ruột gối này thì phải thường xuyên phơi nắng và phát hiện ẩm mốc, hư hỏng kịp thời.

Chú ý sử dụng khi trẻ từ 6-12 tháng tuổi cũng như lựa chọn độ cao thích hợp cho trẻ

Nên chọn ruột gối cotton tự nhiên, có độ mềm và bằng phẳng, tránh chọn loại quá mềm không phù hợp.

Về kích thước gối, nên chọn đúng mẫu vừa vặn với đầu của trẻ, không tận dụng gối quá rộng hoặc quá dày tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con.

Tránh sử dụng gối chất liệu tổng hợp nhân tạo hoặc nhung, tơ mềm nâng đỡ phần đầu của trẻ kém cũng như dễ bám bụi, ít thấm hút mồ hôi.

4. Cách đặt gối cho trẻ đảm bảo an toàn, thoải mái

Khi đã biết có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối, trang bị kiến thức khi nào cho trẻ nằm gối và cách đặt gối đảm bảo an toàn, thoải mái là rất điều quan trọng tiếp theo.

Được biết, tư thế nằm gối mang lại cảm giác dễ chịu nhất cho trẻ là kê gối sau gáy, kê sát phần cổ vai sao cho trẻ hơi ngửa 10 – 15 độ ra sau. Tùy chỉnh cho đến khi trẻ cảm thấy thoải mái và ngủ ngon giấc.

Lưu ý, khi đặt trẻ sơ sinh nằm ngủ, dù ngủ trên giường hay trong nôi cũng luôn tránh đặt nhiều gối xung quanh. Vì lỡ khi trẻ cử động, ngọ nguậy làm gối đè lên mặt hoặc trẻ lật, úp mặt lên gối mà không tự quay đầu được, người lớn cũng không phát hiện kịp thì vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Điều chỉnh cách nằm cho hài hòa, đều hai bên, đồng thời kết hợp massage đầu nhẹ nhàng mỗi ngày

Nếu phát hiện đầu trẻ có dấu hiệu bị méo mó, phẳng bẹp, mẹ có thể điều chỉnh cách nằm cho hài hòa, đều hai bên, đồng thời kết hợp massage đầu nhẹ nhàng mỗi ngày để giúp đầu trẻ cân đối trở lại. Tránh để tình trạng mất cân đối quá lâu khó cải thiện được.

Nên thường xuyên vệ sinh, giặt giũ và phơi nắng vỏ gối, ruột gối để diệt khuẩn, nấm mốc độc hại.

Kiểm tra tuổi thọ của gối để thay gối mới đảm bảo an toàn và chất lượng hơn.

Lưu ý, trẻ sơ sinh thường có giấc ngủ ngắt quãng, ít khi nào ngủ yên nhiều tiếng đồng hồ mà sẽ thường xuyên trằn trọc hoặc giật mình thức giấc. Những lúc tỉnh giấc như vậy, trẻ có thể khóc hoặc ngọ nguậy xung quanh nên cha mẹ, người lớn trong nhà cần thường xuyên chú ý và ở bên cạnh trẻ kịp thời, vừa để vỗ về trẻ trở lại giấc ngủ, vừa ngăn chặn những trường hợp xấu làm trẻ khó chịu, ngạt thở. Càng lớn, giấc ngủ của trẻ sẽ càng sâu và êm hơn.

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Tránh để tình trạng mất cân đối quá lâu khó cải thiện được

Trên đây là tổng hợp thông tin có nên cho trẻ sơ sinh nằm gối để các bậc cha mẹ lựa chọn đúng đắn thời điểm và cách gối đầu cho con, phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như đảm bảo con lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Tuy ai cũng muốn trẻ có giấc ngủ thoải mái, dễ chịu nhưng dưới 12 tháng tuổi, tốt nhất không nên cho trẻ sơ sinh nằm gối. Khi đến thời điểm thích hợp hãy chọn chất liệu, kích thước gối đúng nhu cầu để trẻ được chăm sóc chu đáo trong từng giấc ngủ mỗi ngày.