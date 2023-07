Trẻ sơ sinh nằm võng có tốt không? Câu trả lời sẽ khiến các mẹ bất ngờ

Gần đây, có hai báo cáo về việc trẻ sơ sinh bị chết khi ngủ trên võng. Thông tin này thực sự đã gây hoang mang về sự an toàn của các bé khi được cho ngủ trên võng. Do đó, một nghiên cứu đã được các nhà khoa học tiến hành kiểm tra trên trẻ sơ sinh nằm võng để xem việc ngủ võng có ảnh hưởng đến oxy mà trẻ hô hấp hay không vì ở độ tuổi này, trẻ có nguy cơ đột tử rất cao.

Nghiên cứu trên đã cho ra kết quả rằng tư thế ngủ võng không làm ảnh hưởng đến đường hô hấp trên của trẻ sơ sinh. Thời gian ngủ võng của các bé có ngắn hay dài cũng không thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên không được áp dụng cho tất cả các loại võng, đặc biệt là khi các bé đã lớn hơn, có thể lăn. Khi trẻ lăn, việc ngủ võng sẽ không còn an toàn nữa nếu không được giám sát bởi người lớn trong nhà.

3. Trẻ sơ sinh nằm võng có sao không? Những ưu điểm khi cho trẻ sơ sinh nằm võng

Những chiếc võng có thể ôm trọn bé như thể bé đang được bao bọc trong vòng tay mẹ, Vì thế, điều này giúp bé cảm thấy an toàn hơn.

Đồng thời, các chuyển động đong đưa của võng cũng giúp trẻ sơ sinh cảm thấy như đang còn trong tử cung của mẹ nên tinh thần bé sẽ yên tâm và dịu hơn, đặc biệt là trong giai đoạn những tuần đầu đời sau sinh. Điều này vô tình tạo ra một môi trường ấm cúng và thoải mái cho trẻ sơ sinh ngủ ngon hơn.

Những mối nguy hiểm tiềm tàng khi cho trẻ sơ sinh ngủ võng:

Theo tiêu chuẩn ở Úc thì một chiếc cũi được bán ra phải đáp ứng gần như toàn bộ các thử nghiệm an toàn dành riêng cho trẻ sơ sinh. Còn võng trẻ em tại Việt Nam thì không được áp dụng những kiểm tra an toàn như thế. Vì vậy, bạn không nên cho trẻ sơ sinh nằm võng vì những lý do sau:

- Khi nằm trong cũi, bé sẽ có tư thế nằm thẳng. Nhưng khi nằm trên võng, lưng bé sẽ bị cong lại, đẩy cằm của bé về phía ngực khiến bé khó thở hơn. Điều này sẽ rất không an toàn cho trẻ, thậm chí dẫn đến tử vong.

- Khi trẻ trở mình trẻ có thể lăn sang một bên, lúc này mặt bé áp vào võng khiến trẻ không thể thở được.

- Với các em bé lớn hơn đã biết bò thì bé có thể lăn qua võng, thậm chí rơi xuống đất và bị thương.

- Các bé cũng có thể bị mắc kẹt, nghẹt thở với những sợi dây hay phụ kiện được đính kèm võng.

Vì những lý do trên mà các y bác sĩ khuyên bạn không nên cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm võng, trừ bạn được bác sĩ khuyên nên dùng võng cho trẻ sơ sinh vì một vài lý do đặc biệt nào đó.

Trẻ sơ sinh nằm võng có ảnh hưởng gì không? Nhược điểm của việc cho trẻ sơ sinh nằm võng:

- Trẻ dễ gặp nguy cơ khó thở và té ngã: Chỉ nên cho trẻ sơ sinh nằm võng đến khi các bé bắt đầu biết lật. Đa số trẻ em sẽ biết lộn khi được 3 tháng tuổi. Bé con bạn cũng có thể lăn sang một bên nhưng lại khó lật ngửa trở lại trên võng. Điều này gây nguy hiểm thậm chí là tử vong vì hơi thở của bé có thể bị tắc nghẽn.

- Con bạn sẽ bị phụ thuộc vào chiếc võng: Khi bé đã quen với các chuyển động đong đưa của võng thì không có võng bé sẽ rất khó vào giấc ngủ hoặc nếu thời gian ngủ võng kéo dài thì sau này sẽ mất nhiều thời gian để cho bé ngủ giường. Với những trẻ khó ngủ, việc đung đưa này giúp bé ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng sự chuyển động đong đưa hay rung lắc sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh của trẻ.

- Trẻ sẽ bị nóng: Một số loại vải làm võng khá hầm bí, không có không khí lọt vào có thể làm con bạn bị nóng và dễ nổi rôm sảy.

Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh nằm võng

Khi cho con bạn ngủ võng, bạn hãy ghi nhớ những điều sau:

- Luôn đặt trẻ lên võng ở tư thế ngửa, tuyệt đối không đặt sấp hoặc nghiêng.

- Phải đảm bảo rằng bé luôn an toàn trong khi ngủ. Nên có người lớn quan sát khi con bạn ngủ võng.

- Kiểm tra xem khung võng có chắc chắn không, có đủ khả năng nâng đỡ cột sống bé không. Một số nhà sản xuất võng sẽ cung cấp chỉ số về trọng lượng và chiều cao tối đa của người võng. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng lại một chiếc võng cũ thì hãy kiểm tra chúng có bị rách, sờn ở bất cứ vị trí nào hay không.

- Các mẹ nên chọn võng làm bằng loại vải thoáng mát, dễ tháo và giặt.

- Tránh đặt bất kỳ gối, chăn hay đồ chơi vào võng vì chúng có thể gây nghẹt thở cho trẻ và gây hầm bí.

- Không nên cho anh chị lớn của bé đưa võng cho em ngủ vì vô tình trẻ có thể dùng nhiều lực làm văng trẻ sơ sinh ra khỏi võng.

- Không treo các loại chuông kim loại nhỏ, ruy băng hay tua rua nhiều màu sắc vì chúng có nguy cơ gây nghẹt thở và siết cổ bé.

- Hãy luôn đảm bảo chiếc võng được treo ở một nơi chắc chắn, cân bằng về lực. Thường xuyên kiểm tra các mối buộc vì việc đong đưa võng liên tục có thể làm lỏng các nút thắt và sờn sợi dây buộc võng.

- Không nên cho anh chị lớn trèo vào võng em bé đang nằm. Trẻ nhỏ có thể thích vào võng nằm cùng em việc không giữ được thăng bằng có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.

- Để an toàn hơn cho con, bạn có thể đặt dưới võng một tấm đệm dày. Nếu lỡ bé có bị rơi ra ngoài cũng đỡ bị đau hơn.

Hy vọng những chia sẻ về việc trẻ sơ sinh nằm võng có tốt không đã giúp các bậc phụ huynh có câu trả lời cho sức khỏe con em mình. Các chuyên gia khuyên rằng an toàn nhất là cho bé nằm ngủ trên bề mặt chắc chắn. Tốt nhất, bạn nên sắm cho con mình một chiếc cũi riêng, đặt chúng trong cùng phòng ngủ với ba mẹ trong 6 tháng đầu sau sinh.