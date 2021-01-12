Giải đáp: Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả 

Bất cứ món đồ nào dành cho trẻ sơ sinh đều được cha mẹ quan tâm và tìm hiểu kỹ càng trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho con. Vậy có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả , những lợi ích và rủi ro khi sử dụng loại đồ vật này là gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Núm giả hay còn được gọi là ti giả là đồ vật được thiết kế giống núm ti của mẹ, có phần chắn miệng và tay cầm để tạo cảm giác thoải mái cũng như thích thú cho trẻ. Núm giả được làm từ chất liệu cao su hay silicon để không làm tổn thương đến vùng lợi và miệng của bé.

Trước khi tìm hiểu có nên cho bé ngậm núm giả không , chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về loại đồ vật dành cho bé này.

Núm giả có cấu tạo với phần chắn miệng và tay cầm - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay sản phẩm núm ti giả khá phổ biến, được nhiều bà mẹ sử dụng cho con để xua tan những cơn cáu kỉnh gắt ngủ của trẻ.

Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả?

Để trả lời cho thắc mắc có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả không thì chúng ta cần xác định rõ những lợi ích cũng như rủi ro khi trẻ sử dụng loại đồ vật này.

Lợi ích khi trẻ ngậm núm giả

Lợi ích đầu tiên có thể kể đến là núm giá giúp bé ngủ ngon hơn, làm dịu giấc ngủ nếu bé bị thức giấc, ngắt ngủ.

Núm ti cũng có tác dụng phòng ngừa hội chứng đột tử khi ngủ ở trẻ sơ sinh

Núm giả còn giúp cho bé xua đi cảm giác lo lắng, sợ hãi, đánh lạc hướng cho trẻ khi trẻ ốm quấy khóc hoặc khi cho trẻ sử dụng thuốc.

Núm giả còn như một món đồ chơi để bé vừa nằm vừa nghịch, ít quấy khóc hơn.

Núm giả giúp cho bé ngủ ngon hơn, tránh bị ngắt ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro khi trẻ ngậm núm giả

Bên cạnh một số lợi ích thì việc sử dụng núm giả cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho trẻ sơ sinh trong quá trình sử dụng, có thể kể đến như:

Nếu bạn sử dụng núm giả quá sớm sẽ khiến trẻ không quen với việc bú sữa mẹ, thậm chí khiến trẻ bỏ bú mẹ.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng núm giả còn làm tăng khả năng nhiễm trùng tai ở trẻ sơ sinh so với trẻ không sử dụng.

Cho trẻ ngậm núm giả có thể khiến bé bỏ bú mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Núm giả còn gây nên các vấn đề về răng miệng, đặc biệt là sử dụng trong thời gian dài, có thể khiến cho răng cửa của bé bị mọc xiên, ảnh hưởng đến cấu tạo của hàm răng ở trẻ.

Ngoài ra việc sử dụng núm giá thường xuyên sẽ khiến trẻ bị phụ thuộc vào núm giả khi ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của trẻ nếu như trẻ đang ngủ bị rơi núm hoặc khi đi chơi xa mà quên không mang núm giả.

Qua những phân tích về lợi ích cũng như rủi ro thì bạn đọc đã phần nào giải đáp được thắc mắc việc cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả có tốt không. Nếu trẻ đang bú sữa mẹ hoặc gặp các vấn đề viêm nhiễm ở tai, miệng thì tuyệt đối không sử dụng núm giả.

Trong điều kiện bình thường, bạn cũng không nên cho trẻ ngậm núm giả trong thời gian quá lâu cũng như kéo dài, điều này sẽ khiến trẻ bị thuộc vào loại đồ vật này khi ngủ. Thay vì dùng núm giả bạn hãy hát ru cho bé ngủ và tạo thói quen ngủ đúng giờ cho bé.

Mẹ cũng nên tham khảo ý kiến từ các bác sĩ nhi về việc có nên sử dụng núm giả cho bé hay không để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé.

Núm giả làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi cho bé dùng núm giả

Trong phần nội dung trên, các mẹ đã được tìm hiểu việc có nên cho bé ngậm núm giả khi ngủ. Nếu như vẫn quyết định sử dụng núm giả cho con thì mẹ cần phải lưu ý những vấn đề sau:

Không ép buộc bé sử dụng núm giả khi bé không thích, khó chịu.

Chỉ cho bé ngậm núm ti giả khi bé không đói, đồng thời không được dùng núm giá để trì hoãn việc cho trẻ bú sữa mẹ.

Không buộc núm giá ở cổ của bé vì vô tình có thể khiến cổ của bé siết lại, rất nguy hiểm.

Không sử dụng chung núm giả cho các bé, bởi nó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh cho các bé, cũng như ảnh hưởng đến vệ sinh.

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ núm giả cho bé. Khi thấy núm giả có dấu hiệu nứt, cũ cần thay cái mới để không làm ảnh hưởng đến trẻ.

Cha mẹ cũng không nên coi núm giả là một đồ vật duy nhất để làm cho bé vui, thay vì lệ thuộc vào đồ vật này, thì cha mẹ có thể hát, đọc truyện, đọc sách, ôm, âu yếm… bé thường xuyên sẽ làm cho bé cảm thấy thích thú.

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ núm ti giả cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung bài viết giải đáp thắc mắc Có nên cho trẻ sơ sinh ngậm núm giả hay không? Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để cha mẹ có thể chăm con một cách khéo léo cũng như đảm bảo được an toàn sức khỏe cho trẻ.