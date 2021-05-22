Tâm thư 'nhói lòng' của bé gái Hà Nội bị coi là osin, bị chê học dốt: 'Nếu ai có 2 con thì xin cô chú hãy đối tốt với con cả'

Bài học làm mẹ 22/05/2021 09:45

Một bức thư của một bé gái là "con cả" trong nhà với nội dung trách móc bố mẹ vì đã "coi con như là osin, chê con học dốt" đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một bức thư được cho là của một bé gái "cố tình" làm rơi trong một chung cư ở Hà Nội. Nội dung bức thư khiến cộng đồng vừa buồn cười vì mức độ khôn khéo của cô bé khi "nhắn gửi tâm tình" của mình qua những dòng thư, lại vừa khiến các bậc cha mẹ đau lòng, suy ngẫm về cách dạy con của mình. 

Nội dung bức thư như sau:

"Con chào ai đó đã nhặt được thư. Con là con của bố mẹ con. Nếu cô chú nào chưa làm bố mẹ thì đưa cho người đang làm mẹ.

Con lúc 2 tuổi, 3 và 4 tuổi, bố mẹ đang rất yêu thương con thì tự dưng lại có một đứa không biết từ đâu bay ra mà lại cướp bố mẹ của con. Từ ngày có nó bố mẹ luôn coi con như là osin, cái gì cũng nhờ. Nó cấu con thì bố mẹ con lại bảo nó cấu lại. Con ghét nó. Nó không nên có mặt trong gia đình con. Ai cũng yêu quý nó.

Bố mẹ lúc nào cũng chê mình học dốt, còn luôn khen em là học giỏi, lớn lên đi làm bác sĩ. Còn chị con thì học rõ dốt thì cho đi làm ăn mày. Con học dốt thật sao? Con được làm: Chi đội trưởng, liên đội phó, lớp phó, lớp trưởng thể dục… Vậy mà bố con cứ bảo học dốt thế mà cô cho làm. Con học xong tất cả các môn cũng học đến 10h rồi, bố con vẫn bảo là học nhanh thế.

Vì vậy, nếu ai có 2 con thì xin cô chú hãy đối tốt với con cả. Và con thì sẽ mãi là osin thôi".

Tâm thư 'nhói lòng' của bé gái Hà Nội bị coi là osin, bị chê học dốt: 'Nếu ai có 2 con thì xin cô chú hãy đối tốt với con cả' - Ảnh 1
Tâm thư 'nhói lòng' của bé gái Hà Nội bị coi là osin, bị chê học dốt: 'Nếu ai có 2 con thì xin cô chú hãy đối tốt với con cả' - Ảnh 2
Nguyên văn bức thư bị nhàu nát 'gửi bố mẹ' từ một bé gái ở chung cư Hà Nội - Ảnh: afamily

Khi bức thư được chia sẻ, nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc "chê con học dốt" chỉ là câu nói bông đùa của phụ huynh với con cái. Trong khi đó, một bộ phận khác lại cho rằng, việc "bên nặng bên nhẹ" ra mặt với các con trong nhà, khiến con có ý nghĩ bị "ra rìa", bỏ rơi như trong trường hợp trên là không đúng. 

Hiện nay, bức thư vẫn đang thu hút sự quan tâm của các bậc cha mẹ. 

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