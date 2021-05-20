Vốn dĩ bà mẹ chỉ muốn dùng cách này để hù dọa cậu con trai 5 tuổi biết nghe lời, vậy nhưng kết quả lại trở thành bài học đáng nhớ cho rất nhiều bà mẹ trẻ.

Khi những đứa trẻ không nghe lời, nhiều bà mẹ thường nói rằng: “Nếu như con không nghe lời mẹ sẽ đi thật đó” để hù dọa đứa bé. Một sự việc vừa xảy ra tại Thượng Hải cũng tương tự nhưng kết quả lại khiến nhiều người chẳng thể ngờ tới. Cách dạy con của người mẹ vô quan trọng đối với một đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, hồi đầu tháng 5, vì con trai 5 tuổi không nghe lời nên một bà mẹ ở Kim Sơn, Thượng Hải đã muốn trốn đi để hù dọa con trai. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/5, cảnh sát Kim Sơn nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Người này nói rằng con trai 5 tuổi của cô đã bị lạc ở gần chùa Đông Lâm. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát lập tức đến hiện trường.

Theo tìm hiểu, chiều ngày hôm đó, cậu bé 5 tuổi cùng mẹ và bà nội đi chơi ở quảng trường. Lúc đến gần chùa Đông Lâm, cậu bé và mẹ xảy ra bất hòa. Cậu bé 5 tuổi tức giận không muốn đi tiếp. Vì muốn hù dọa đứa con bướng bỉnh, người mẹ và bà nội liền giả vờ rời đi, họ trốn ở mội cái cây gần đó quan sát phản ứng của cậu bé. Vậy nhưng cậu bé vẫn ngồi ở mỏm đá không chịu đi. Khi đó người mẹ cho rằng cậu bé sẽ không dám đi nên đã nới lỏng cảnh giác.

Khi mẹ và bà nội lơ là, cậu bé đã mất tích Mẹ và bà nội ngồi nói chuyện với nhau, đợi đến khi chú ý thì cậu bé đã mất tích. Tìm xung quanh không thấy con nên người phụ nữ này đã báo cảnh sát. Sau khi tìm hiểu và trích xuất camera, cảnh sát phát hiện cậu bé 5 tuổi xuất hiện ở gần thôn Lâm Nguyên. Được biết đây chính là khu nhà ở của bà nội cậu bé. Có được thông tin này, mọi người lập tức đến đó. Cậu bé nói với cảnh sát rằng, lúc đó cậu cứ nghĩ rằng mẹ và bà nội đã về nhà nên cố nhớ đường về nhà bà nội. Khi không biết đường thì cậu tìm người hỏi đường đi, cuối cùng cũng đến được nhà của bà nội. Bằng trí nhớ của mình, cậu bé đã tự tìm về nhà bà nội Đối với cách dạy con của người mẹ, cảnh sát đã lên tiếng phê bình. Bên cạnh đó cảnh sát cũng dặn cậu bé, nếu như bị lạc người nhà, nhất định phải đứng yên một chỗ chờ đợi, tuyệt đối không được tự ý bỏ đi nơi khác. Đây được xem là bài học đắt giá cho rất nhiều bà mẹ trẻ.

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