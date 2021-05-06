Mẹ bỉm ‘truyền thụ’ tuyệt chiêu: Ăn cả thế giới mà không béo mẹ, sữa về ào ạt, con bú no nê

Tuyệt chiêu để mẹ ép mỡ giảm cân sau sinh mà sữa cho bé vẫn chất lượng sẽ có ngay trong bài viết dưới đây qua phần chia sẻ kinh nghiệm của một mẹ bỉm.

“Bể dáng” sau sinh là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ, nhưng vì muốn đảm bảo nguồn sữa dồi dào và chất lượng cho con nên nhiều mẹ không thể áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe để lấy lại vóc dáng xưa. Tuy nhiên, các mẹ bỉm vẫn có thể thành công giảm cân sau sinh mà không gây ảnh hưởng cho con bằng cách ăn uống lành mạnh, khoa học. Cùng nghe mẹ bỉm Thu Fox chia sẻ trong group Yêu Bếp trên Facebook kinh nghiệm giảm cân thành công của mình chỉ thông qua việc ăn uống, đặc biệt là đối với những người chỉ chăm ăn chứ không chăm tập thể dục như cô.

Ăn uống lành mạnh, khoa học, mẹ bỉm sớm ngày lấy lại vóc dáng mà không ảnh hưởng chất lượng sữa của con Sau sinh 15 ngày, trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mình, mẹ bỉm nên tăng lượng đạm có ở thịt, cá, hải sản... Và để giảm cân thì nhất định phải giảm tinh bột. Có thể ăn một nửa bát cơm mỗi ngày (ăn buổi sáng thôi buổi chiều). Chủ yếu ăn nhiều các món ăn và rau, ăn vừa đủ để không còn thèm cơm. Ngoài các bữa chính, mẹ nên bổ sung thêm sữa hạt. Để đảm bảo chất lượng và vừa ý, các mẹ có thể tự làm tại nhà với máy làm sữa rất đơn giản. Một yếu tố quan trọng trong việc uống sữa hạt giảm cân là uống sữa không đường. Có thể pha loãng hay đặc tuỳ sở thích và uống mỗi ngày.

Xen kẽ với việc uống sữa hạt, có thể dùng gạo lứt với đỗ đen rang lên nấu nước uống thêm. Hôm nào uống nước gạo lứt thì thôi sữa hạt. Sữa hạt không đường cung cấp dưỡng chất cho mẹ mà không lo béo Thường xuyên thay đổi vị sữa để mẹ được bổ sung đủ chất và không gây ngán Một tháng sau sinh, mẹ bỉm có thể tăng cường uống ước ép hoa quả. Nước ép thay đổi linh hoạt mỗi ngày tùy sở thích và khẩu vị mỗi người. Có thể ép bưởi, lê, dưa các loại, ổi, cóc, dứa, lựu, chanh leo… Uống khoảng 200ml/ngày. Ngoài ra, sinh tố bơ – chuối – sữa tươi không đường uống 3 lần/tuần cũng rất tốt cho tiêu hoá và đẹp da. Nước ép hoa quả là thức uống không thể thiếu trong hành trình làm đẹp Nước ép lựu còn có tác dụng giúp chống lão hóa Sinh tố bơ chuối tốt cho tiêu hóa và đẹp da Sau 2 tháng, mẹ bỉm có thể uống nước ép cần tây rất tốt cho sức khỏe và góp phần tích cực cho công cuộc giảm cân. Cần tây (không quá 250g/ngày) có thể ép với dứa/táo/bưởi/dưa chuột… tùy ý thích. Uống vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút. Lưu ý những người bị huyết áp thấp, mắc bệnh về da, về thận, thể trạng yếu không nên uống nước ép cần tây. Uống nước ép cần tây mỗi sáng trước khi ăn 30 phút Ngoài ra, một số món ăn vặt, bữa phụ sau cũng rất hợp cho mẹ bỉm sau sinh: Chè hạt sen, yến chưng đường phèn... Chè hạt sen giúp thanh lọc cơ thể và giấc ngủ ngon Sự bổ dưỡng của yến chưng thì không ai có thể phủ nhận Giảm tinh bột bằng việc thay thế cơm bằng các loại hạt ngũ cốc Một bữa thế này thì không cần cơm vẫn no đủ Ăn vặt cho mẹ vừa ngon vừa bổ, lại không lo quá béo Món này giúp sữa về dồi dào cho con bú no nê Cứ thế áp dụng, không chỉ mẹ bỉm sẽ sớm ngày lấy lại vóc dáng xưa mà cả sức khỏe mẹ và bé cũng đều được đảm bảo. Nào các mẹ bỉm, hãy thử áp dụng ngay nhé. Ảnh: Thu Fox

Thực phẩm giúp mẹ bầu gọi sữa về ồ ạt, bà bầu nên bổ sung thường xuyên để cung cấp lượng sữa tốt nhất cho con Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cần thiết và tốt nhất cho trẻ sơ sinh, vì vậy mẹ bầu cần phải bảo vệ nguồn sữa của mình để giúp con yêu có khởi đầu khỏe mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bim-truyen-thu-tuyet-chieu-an-ca-the-gioi-ma-khong-beo-me-sua-ve-ao-at-con-bu-no-ne-404118.html