Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 20/3/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Bạn có thể có một ngày tốt lành khi nói đến đời sống tình cảm của mình.

Bạn có thể thực hiện một kế hoạch tiết kiệm và đầu tư vào bất động sản ngày hôm nay. Các dịch giả tự do và doanh nhân có thể có cơ hội gặp gỡ các khách hàng tiềm năng. Bạn có thể mong đợi một chuyến du lịch ngắn ngày hoặc tái định cư. Một người nào đó trong gia đình bạn có thể làm tổn thương bạn bằng những lời lẽ gay gắt và chỉ ra những điểm yếu của bạn. Hãy giúp con bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn để không ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển trong học tập hoặc nghề nghiệp của con bạn.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Việc chi tiêu quá tay có thể dẫn đến tình hình tài chính rơi vào trạng thái nghiêm trọng, vì vậy hãy tập trung vào việc tiết kiệm và kiếm nhiều tiền hơn. Bạn có thể đóng vai trò là người hòa giải hiệu quả và giải quyết tranh chấp trong gia đình. Những người mới vào nghề có thể dễ dàng thành công trong các cuộc phỏng vấn. Bạn có thể giải quyết mọi vấn đề bằng một nụ cười thật tươi. Sự chăm chỉ của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp về phương diện học tập. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể bằng cách bán một tài sản được thừa hưởng từ những thế hệ trước trong gia đình tặng.

Tình yêu: Bạn có thể gặp được những người có cùng chí hướng và nghĩ đến việc tiến tới một mối quan hệ.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh lục

Song Tử (21/05 - 21/06)

Phương diện tài chính hôm nay có vẻ khả quan. Tuy nhiên, một số vấn đề có thể phát sinh và bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người lớn tuổi. Một cuộc cạnh tranh gay gắt sẽ giúp bạn bước ra với thành tích xuất sắc trên con đường học vấn. Hãy theo dõi sát tiến độ các kế hoạch do bạn khởi xướng. Bạn đang trên con đường đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình và đạt được sự thăng tiến. Và mặc dù cảm thấy thiếu năng lượng, bạn có thể cố gắng lan tỏa thiện chí và cổ vũ mọi người xung quanh.

Tình yêu: Tránh cố gắng theo đuổi một giấc mơ không tưởng và đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về mặt tình cảm.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Vàng đậm

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn có thể bán một tài sản thương mại hoặc nhà ở và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Công việc kinh doanh hiện tại của bạn có thể bắt đầu cất cánh và gặt hái được những thành công nhất định. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đang chờ xử lý và thư giãn tại nhà. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa nhưng bạn nên tránh hoặc hoãn các kế hoạch đi xa. Bạn có thể phải đối mặt với một số thách thức trong việc đạt được mục tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Về phương diện sức khỏe, bạn có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về thể chất và tinh thần.

Tình yêu: Bạn có thể cố gắng làm cho đối phương vui lên và chiều chuộng người ấy của mình.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Đỏ

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một chuyến công tác có thể nhận được các hợp đồng kinh doanh và cơ hội gặp gỡ một người có ảnh hưởng. Các đại lý bất động sản có thể kiếm được tiền hoa hồng tốt. Những phụ nữ đi làm có thể bắt đầu chăm sóc bản thân và tham gia một lớp học thiền hoặc yoga. Một số có thể cảm thấy họ bị trả lương thấp trong công việc và nghĩ đến việc chuyển đổi công việc. Một số bạn có thể chuẩn bị cho một kế hoạch mới về phương diện học tập. Thể hiện tốt trong kỳ thi hoặc phỏng vấn sẽ giúp bạn vững bước trên con đường thành công.

Tình yêu: Hôm nay, bạn có thể cố gắng nuông chiều bản thân trong những niềm vui nhất thời và cảm thấy hài lòng về điều đó.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Xám đậm

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Một số có thể bắt đầu làm việc bán thời gian để tăng thu nhập. Việc chia sẻ tình yêu và sự gắn bó với gia đình là điều sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay.. Các khoản đầu tư trong quá khứ có thể bắt đầu giúp bạn thu lợi nhuận về. Tuy nhiên, một số vấn đề cá nhân có thể khiến bạn căng thẳng. Hãy dành thời gian trước khi bắt đầu để tránh vội vã trên đường. Ngoài ra, những người theo đang đuổi các nghiên cứu cao hơn có khả năng tạo được dấu ấn trên mặt trận học thuật.

Tình yêu: Những lời nói cay nghiệt và thái độ bất cẩn của bạn có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Màu nâu hạt dẻ

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Một số có thể vượt qua một kỳ thi cạnh tranh hoặc một cuộc phỏng vấn. Bạn có thể tràn đầy năng lượng và nghĩ đến việc làm điều gì đó cho người khác. Bản chất quá tự tin của bạn có thể khiến bạn gặp rắc rối và gây ra thiệt hại tài chính. Có thể có tranh chấp tài sản với người thân. Cha mẹ có thể áp đặt ý kiến và suy nghĩ của mình lên con cái.

Tình yêu: Có thể bạn sẽ cảm thấy ổn và hướng sự chú ý của mình sang mối quan hệ hiện tại.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Trắng nhạt

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn có thể nhận được lợi nhuận tiền tệ khổng lồ từ sự hợp tác nước ngoài. Ai đó trong gia đình bạn có thể phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe. Một số có thể khám phá các danh sách bất động sản để tìm ra lựa chọn tốt nhất để đầu tư tiền của họ. Các chuyên gia truyền thông có thể làm việc chăm chỉ để hoàn thành một điều gì đó lớn lao và đạt được mục tiêu của họ. Trẻ em có thể cần phải chăm chỉ hơn trên phương diện học tập. Một chuyến công tác có thể giúp bạn có cơ hội nâng cao vòng tròn chuyên môn của mình.

Tình yêu: Bạn có thể tạm gác lại lịch trình bận rộn và thư giãn bên người mình yêu.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh lam

Nhân mã (23/11-21/12)

Đây là một ngày tốt lành và bạn có thể có cơ hội thành lập một dự án kinh doanh mới. Bạn có thể thư giãn ở nhà và cố tìm niềm vui từ những điều quen thuộc. Sinh viên mới ra trường có thể nhận được lời mời làm việc mới. Bạn nên kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm thuận lợi. Ai đó thân thiết có thể cho bạn lời khuyên tốt về sức khỏe ngày hôm nay. Một chuyến du lịch với những người thân yêu có thể giúp bạn thoát khỏi sự đơn điệu.

Tình yêu: Tình yêu có thể bị lùi lại trong ngày hôm nay vì bạn có thể còn phải bận rộn với những thứ khác.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Bạc

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bạn cũng nên cẩn thận khi thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Vợ/chồng và con cái của bạn có thể đòi hỏi nhiều sự quan tâm và thời gian. Ai đó có thể cho bạn một số mẹo hữu ích để tăng thu nhập và nắm bắt các cơ hội việc làm tốt hơn. Bạn có thể cảm thấy không hài lòng về bản thân và tham gia một chương trình chữa bệnh. Đi du lịch để gặp ai đó đặc biệt có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn cho bạn ngày hôm nay. Một thỏa thuận tài sản có thể mất một thời gian nữa để thành hiện thực.

Tình yêu: Người độc thân có thể tiến gần hơn với người mình thích.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Tím

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn nên thận trọng với các khoản đầu tư rủi ro cao trong ngày hôm nay. Ai đó trong gia đình bạn có thể cho bạn lời khuyên hữu ích để phát triển bản thân và sự nghiệp. Đây không phải là một ngày tốt lành trong công việc và bạn có thể cảm thấy như bị mắc kẹt trong một công việc. Những người đang nỗ lực kiểm soát các vấn đề về cân nặng có thể thấy kết quả tích cực. Một chuyến đi có thể trở nên thú vị và cho bạn cơ hội dành thời gian chất lượng với con cái.

Tình yêu: Bạn có thể cảm thấy bất an trong mối quan hệ của mình và khó tin tưởng đối phương.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Nâu

Song ngư (20/02 - 20/03)

Ngày hôm nay có thể mang lại nhiều kết quả khác nhau về phương diện tài chính. Cha mẹ có thể mua cho bạn một cái gì đó đắt tiền. Những thành tựu của bạn có thể giúp bạn được công nhận tại nơi làm việc. Tất cả các vấn đề về cảm xúc của bạn có thể đã qua và bạn có thể cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Bạn có thể gặp những người bạn cũ ngày hôm nay và lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày. Bất kỳ hình thức đầu tư bất động sản nào cũng không được đề xuất ngày hôm nay. Bạn có khả năng vượt trội hơn cả những giấc mơ điên rồ nhất của mình về phương diện học tập.

Tình yêu: Các cặp đôi có thể đưa ra một số quyết định quan trọng và lên kế hoạch kết hôn.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Cam

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times