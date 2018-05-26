Xuất hiện clip người giúp việc giật lắc bé 3 tháng tuổi như đồ chơi ở Hà Tĩnh

Xã hội 26/05/2018 19:59

Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 3 tháng tuổi bị người giúp việc giật, lắc như đồ chơi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, anh T.H. (ngụ xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh con gái 3 tháng tuổi bị người giúp việc rung, lắc rất mạnh tay lên trang cá nhân với thái độ vô cùng bức xúc.

Clip: Bé 3 tháng bị người giúp việc rung, lắc như đồ chơi

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh H. cho biết mới thuê bà giúp việc trong clip được khoảng 1 tuần. Bà này tên Phương, sống gần nhà anh H. Vì không yên tâm giao con cho người xa lạ nên anh cố tình thuê người sống cùng địa phương, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy.

Sáng nay, vợ anh H. nhận được tin nhắn của chồng nói mở camera ra xem. Khi thấy cảnh cháu bé bị người giúp việc rung lắc như đồ chơi, chị hốt hoảng bắt taxi về nhà.

Sau khi gặng hỏi, bà Phương nói mình chỉ chơi đùa với cháu bé chứ không có ý bạo hành hay ngược đãi. Vì thương người giúp việc lớn tuổi, cộng thêm con gái không bị tổn thương gì nên vợ chồng anh H. thanh toán tiền lương một tuần rồi cho bà Phương nghỉ việc.

Qua sự việc này, anh H. nhắn nhủ các bậc phụ huynh có con nhỏ hãy cẩn trọng khi gửi con cho người giúp việc. Việc lắp camera theo dõi trong nhà cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con trẻ.

Xuất hiện clip người giúp việc giật lắc bé 3 tháng tuổi như đồ chơi ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Bé gái 3 tháng tuổi bị người giúp việc rung lắc như đồ chơi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip trên nhận về vô số bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

"Không hiểu sao rung lắc như đồ chơi thế kia mà bảo chơi đùa. Mình cũng có con nhỏ, chơi với con hay bế con đều phải cực kỳ nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng đến não bộ của bé. Coi clip mà xót hết cả ruột", tài khoản Facebook Ngọc Anh Nguyễn bình luận.

"Một số người lớn tuổi họ không hiểu biết nhiều nên không biết rung lắc mạnh tay như thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe của trẻ. Mình nghĩ bà giúp việc trong clip này không cố ý hành hạ bé đâu", tài khoản Facebook Đức Phạm bày tỏ.

"Dù có camera cũng không thể ngăn những hành động kiểu này diễn ra được. Đôi khi phát hiện sự việc xong con mình cũng tổn thương rồi", tài khoản Facebook Hà Cherry cho biết.

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Tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ mầm non Mẹ Mười) đã thừa nhận mình chính là người bạo hành các cháu bé trong clip.

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