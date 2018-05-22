Tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ mầm non Mẹ Mười) đã thừa nhận mình chính là người bạo hành các cháu bé trong clip.

Chiều nay (22/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã có đủ bằng chứng để khởi tố vụ án bạo hành trẻ em xảy ra tại mầm non tư thục Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi).

Về hình ảnh bà Hồng nắm đầu, bịt miệng một bé trai nhấc bổng lên khỏi cũi, bà Hồng khai nhận do cháu T.N.B.D. (12 tháng tuổi) bị ghẻ nên bà phải nắm vào đầu để đưa bé ra ngoài khi bé bị ọe.

Theo bà Hồng, cháu bé nằm dưới sàn bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng là cháu M.T.L. (28 tháng tuổi). Do cháu L. lười ăn nên bà phải để cháu nằm dưới sàn, khống chế cháu, bắt cháu ăn. Trong lúc quá bức xúc bà đã ném áo lên mặt và tát vào mặt cháu bé.

Trao đổi với Saostar, Đại úy Trần Nam Phước - Phòng Điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Khê cho biết, chiều 21/5, Công an quận Thanh Khê đã làm việc với gia đình hai cháu bé nói trên.

Qua kiểm tra ban đầu, hai bé này không có thương tích bên ngoài. Cơ quan công an đang phối hợp với gia đình đưa các cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe giám định tổn thương. Công an huyện Thanh Khê sẽ tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành của bà Hồng diễn ra trong thời gian dài hay chỉ là bộc phát như trong clip.

Cơ quan điều tra cũng đã thông báo đến các phụ huynh đã từng gửi con tại nhóm trẻ Mẹ Mười nếu phát hiện trẻ có gì bất thường phải thông báo ngay.

Bà Hồng khai do em bé bị ghẻ nên bà phải nắm đầu đưa ra khỏi cũi khi bé này bị ọe - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin trước đó, trưa 21/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip và hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu đánh đập trẻ mầm non trong giờ ăn khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Bảo mẫu lớn tuổi cho một bé trai khoảng 2 tuổi ăn cháo trong tư thế bé này nằm dưới sàn và không được mặc áo. Tuy nhiên, bé trai lắc đầu, không chịu ăn thì bị bà này ném áo lên mặt, dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé.

Phẫn nộ hơn, một em bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi bị xách lên cao trong tư thế một tay nắm phía sau đầu, tay kia bịt trước mặt khiến em bé giãy giụa, gào khóc. Bên cạnh đó, chính bảo mẫu này còn có nhiều cách cho ăn dã man như đè ngửa đầu các bé, cho nằm xuống sàn rồi đè lên hai chân bé và đút cơm hết sức thô bạo.