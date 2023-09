Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười tên Đinh Thị Hồng (46 tuổi). Trên mạng xã hội, bà Hồng thể hiện mình là người lịch sự, yêu hoa và thương trẻ con.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em xảy ra tại nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) gây phẫn nộ trong dư luận, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân của bảo mẫu này và "tấn công' vô cùng dữ dội.

Có lẽ đã quá sức chịu đựng, sáng nay 22/5, theo ghi nhận của chúng tôi, bà Hồng đã khóa tài khoản mạng xã hội.

Bà hồng đã khóa tài khoản mạng xã hội vì sức ép của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin trước đó, trưa 21/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip và hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu đánh đập trẻ mầm non trong giờ ăn khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Bảo mẫu lớn tuổi cho một bé trai khoảng 2 tuổi ăn cháo trong tư thế bé này nằm dưới sàn và không được mặc áo. Tuy nhiên, bé trai lắc đầu, không chịu ăn thì bị bà này ném áo lên mặt, dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé.

Phẫn nộ hơn, một em bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi bị xách lên cao trong tư thế một tay nắm phía sau đầu, tay kia bịt trước mặt khiến em bé giãy giụa, gào khóc. Bên cạnh đó, chính bảo mẫu này còn có nhiều cách cho ăn dã man như đè ngửa đầu các bé, cho nằm xuống sàn rồi đè lên hai chân bé và đút cơm hết sức thô bạo.

Hiện cơ sở mầm non đã bị rút giấy phép, bảo mẫu trên cũng được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Bước đầu, bà Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Theo lời khai, sự việc trong clip xảy ra vào tháng 4/2018 nhưng đến nay mới bị phát giác.