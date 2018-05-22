Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook

Tin nóng 22/05/2018 16:21

Mỗi hình ảnh hay status của bảo mẫu trên Facebook đều bị cư dân mạng chửi rủa, thóa mạ nặng lời.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em xảy ra tại nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) gây phẫn nộ trong dư luận, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân của bảo mẫu này và "tấn công' vô cùng dữ dội.

Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 1
Chân dung bảo mẫu Đinh Thị Hồng - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười tên Đinh Thị Hồng (46 tuổi). Trên mạng xã hội, bà Hồng thể hiện mình là người lịch sự, yêu hoa và thương trẻ con.

Mỗi hình ảnh hay status của bà Hồng trên Facebook đều bị cư dân mạng "khủng bố" bằng hàng ngàn bình luận giận dữ. Nhiều người không kiềm chế được phẫn nộ đã chửi rủa, thóa mạ nặng lời, thậm chí cả người đàn ông được cho là chồng của bảo mẫu này cũng bị "vạ lây".

Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 2
Trang cá nhân của người đàn ông được cho là chồng của bà Hồng cũng bị dân mạng 'tấn công' - Ảnh: Facebook
Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 3
Chỉ sau vài phút bị lộ thông tin trang cá nhân... - Ảnh: Facebook
Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 4
... bảo mẫu bị dân mạng 'khủng bố' bằng nhiều lời lẽ xúc phạm - Ảnh: Facebook

Trước sức ép của dư luận, chiều tối 21/5, bà Hồng đã khóa bình luận trên Facebook. Không còn "đất tung hoành", cư dân mạng chuyển sang "tấn công" trang cá nhân của bạn bè, người thân bảo mẫu.

Có lẽ đã quá sức chịu đựng, sáng nay 22/5, theo ghi nhận của chúng tôi, bà Hồng đã khóa tài khoản mạng xã hội.

Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 5
Bà hồng đã khóa tài khoản mạng xã hội vì sức ép của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin trước đó, trưa 21/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip và hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu đánh đập trẻ mầm non trong giờ ăn khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ mầm non Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)

Bảo mẫu lớn tuổi cho một bé trai khoảng 2 tuổi ăn cháo trong tư thế bé này nằm dưới sàn và không được mặc áo. Tuy nhiên, bé trai lắc đầu, không chịu ăn thì bị bà này ném áo lên mặt, dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé.

Phẫn nộ hơn, một em bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi bị xách lên cao trong tư thế một tay nắm phía sau đầu, tay kia bịt trước mặt khiến em bé giãy giụa, gào khóc. Bên cạnh đó, chính bảo mẫu này còn có nhiều cách cho ăn dã man như đè ngửa đầu các bé, cho nằm xuống sàn rồi đè lên hai chân bé và đút cơm hết sức thô bạo.

Hiện cơ sở mầm non đã bị rút giấy phép, bảo mẫu trên cũng được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Bước đầu, bà Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Theo lời khai, sự việc trong clip xảy ra vào tháng 4/2018 nhưng đến nay mới bị phát giác.

Hành động mới nhất của bảo mẫu hành hạ trẻ ở Đà Nẵng sau khi bị tấn công Facebook - Ảnh 6
Hình ảnh em bé giãy giụa vì bị bảo mẫu bịt mặt khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Facebook
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Những người hàng xóm cho rằng, dù rất tức giận vì biết bảo mẫu Hồng thường xuyên đánh đập trẻ nhỏ bên trong nhà nhưng do không có bằng chứng nên không tố cáo được.

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