Xử phạt cô giáo nhiều lần hất cùi chỏ vào mặt bé trai 2 tuổi

Xã hội 15/10/2022 11:24

Vào ngày 15/10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N - nữ giáo viên dùng tay đánh vào mặt trẻ.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 15/10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N., giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời, với số tiền 15 triệu đồng. Cô giáo này là người đã dùng tay đánh vào mặt trẻ.

Lực lượng chức năng xác định cô N. đã dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ gây tổn hại về thể chất, tinh thần khi dùng tay đánh vào mặt, đùi bé N.T.A. (2 tuổi). Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh yêu cầu cô N. chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày, nếu quá thời gian sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Xử phạt cô giáo nhiều lần hất cùi chỏ vào mặt bé trai 2 tuổi - Ảnh 1
Cảnh cô N. hất cùi chỏ 3 lần vào mặt trẻ mầm non - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng Facebook xuất hiện clip dài 1 phút 47 giây, ghi lại hình ảnh cô giáo của trường này hất cùi chỏ 3 lần vào mặt một bé trai được gửi tại trường. Theo tìm hiểu, clip trên diễn ra tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời vào chiều 6/8, cô giáo trong clip là N.T.N.

Sau đó, người nhà cháu bé bị đánh cho biết cháu được gửi tại trường hơn 2 tháng, khi kiểm tra camera thì thấy cháu giỡn nhau với bạn, sau đó bị cô giáo hất cùi chỏ vào mặt. Người nhà cũng đưa cháu bé đi khám và cháu không có dấu hiệu thương tích.

Xử phạt cô giáo nhiều lần hất cùi chỏ vào mặt bé trai 2 tuổi - Ảnh 2
Trường mầm non Hoa Mặt Trời - Ảnh: Zing

Đến sáng ngày 7/8, cô N. đã đến nhà xin lỗi gia đình, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai hai lần đưa ghế lên đầu của một bạn trong lớp, cô đã can ngăn; đến lần thứ ba bé tiếp tục đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô giật ghế, đưa cùi chỏ vào mặt để hăm dọa cháu. 

Ngoài ra, chính quyền thị trấn Phú Thịnh cho biết địa phương quyết định đình chỉ hoạt động Trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. 

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