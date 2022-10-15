Bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1962, Liên Hoa, Đông Hưng) được xác định đã liên tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh cho chồng ăn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mới đây đã xét xử Nguyễn Thị Nga (SN 1962, Liên Hoa, Đông Hưng) về tội "Giết người", quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, bị cáo Hoa được xác định đã liên tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh cho chồng ăn.

Dựa vào kết quả điều tra vụ án xác định, trong cuộc sống sinh hoạt, Nguyễn Thị Nga và ông Bùi Đình Dung thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát, cãi chửi nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Nga nghi ngờ ông Dung có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, bà Nga đã dùng thuốc diệt chuột pha vào canh để đầu độc chồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, bà Nga khai nhận, do bực tức ông Dung nên bà Nga nảy sinh ý định dùng thuốc diệt chuột pha vào canh cho ông Dung ăn để đầu độc chồng. Vào đầu tháng 11/2021, bà Nga mua 1 gói thuốc diệt chuột mang về nhà. Sau đó, bà này đã hoà tan gói thuốc trên vào nước rồi cho lọ thuốc nhỏ mắt. Liên tục trong 4 ngày sau đó, bà Nga lấy lọ thuốc nhỏ mắt chứa dung dịch thuốc diệt chuột nhỏ một ít vào nồi canh để phần ông Dung về ăn.

Hậu quả, ông Dung bị ngộ độc thuốc diệt chuột, phải đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, điều trị. Do bị ngộ độc nặng nên tối 9/11/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã chuyển ông Dung đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ông Dung được cấp cứu, điều trị đến ngày 29/11/2021 thì xuất viện.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong mẫu máu và nước tiểu ghi thu của ông Bùi Đình Dung gửi giám định đều tìm thấy Brodifacoum. Đây là chất có tác dụng chống đông máu, thuốc nhóm độc I, trong nông nghiệp được sử dụng làm thuốc diệt chuột.

Trên cơ sở xem xét đầy đủ tính chất, mức độ, hậu quả của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xác định hành vi của bà Nga là rất nghiêm trọng. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Nga mức án 7 năm tù về tội Giết người.

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