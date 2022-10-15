Thừa Thiên - Huế: Thức trắng đêm vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn

Ngay trong đêm 14/10, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng các đơn vị, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời, sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.500 người đến nơi an toàn. Tại nhiều nơi trong tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng Công an đã hỗ trợ, di dời người dân vùng xung yếu, thấp trũng đến nơi an toàn; triển khai lực lượng chốt chặn, lập rào chắn vùng nước ngập sâu, cảnh giới người, phương tiện qua lại.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào rạng sáng 15/10, mưa lớn cộng với lượng nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xả lũ đã làm các vùng thấp trũng các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, TP Huế… ngập lụt trên diện rộng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tập trung tuyên truyền người dân nâng cao tinh cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, triển khai lực lượng hướng dẫn, chốt chặn, lập rào chắn vùng nước ngập sâu, cảnh giới người, phương tiện qua lại, không để người dân đi vớt củi, đánh cá tránh nguy hiểm.

Công an Thừa Thiên - Huế kịp thời đưa phụ nữ đến bệnh viện sinh nở kịp thời - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Công an Thừa Thiên - Huế đu dây tiếp cận để đưa người dân đi tránh lũ dữ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, đến 3h sáng 15/10, do lũ trên các sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa tại Thừa Thiên – Huế ước tính có khoảng 11.200 nhà ngập, độ sâu 0,3-0,8m. Một số nhà dân bị sạt lở hoặc đất đá chảy vào nhà song rất may các hộ dân trong các ngôi nhà này đều đã đi sơ tán từ tối qua.

Đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào hiện đang dừng tại ga Huế do ảnh hưởng bởi mưa lũ; có 183 hành khách đang ở trên tàu hiện vẫn đảm bảo an toàn.

6 điểm ngập QL1A: đoạn qua Lộc Trì, Lộc Thủy, huyện Phú Lộc; Thủy Dương, Thủy Phương thị xã Hương Thủy; đoạn Cống Bạc 1, TP Huế.

3 điểm bị tắt đường Quốc lộ 49 B đoạn qua Phong Điền ngập nhiều đoạn (có rào chắn).

Vào khoảng 6h30 sáng 15/10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế phát lệnh yêu cầu thủy điện Bình Điền điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ khoảng 2.500 đến 3.500m3/s. Ông Đặng Văn Hòa cho biết, hiện mực lũ trên sông Hương, sông Bồ trên dưới báo động 3 nhưng các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn buộc phải điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn vì lượng nước đến các hồ quá lớn, trong khi đêm qua Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cố gắng duy trì mức xả nước từ các hồ mức thấp nhất có thể so với lượng nước đến để hạ chế tối đa thiệt hạ về người và của do ngập lụt gây ra cho các địa phương vùng hạ du.