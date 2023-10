Thừa Thiên - Huế: Thức trắng đêm vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào rạng sáng 15/10, mưa lớn cộng với lượng nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xả lũ đã làm các vùng thấp trũng các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, TP Huế… ngập lụt trên diện rộng.

Ngay trong đêm 14/10, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng các đơn vị, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời, sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.500 người đến nơi an toàn. Tại nhiều nơi trong tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng Công an đã hỗ trợ, di dời người dân vùng xung yếu, thấp trũng đến nơi an toàn; triển khai lực lượng chốt chặn, lập rào chắn vùng nước ngập sâu, cảnh giới người, phương tiện qua lại.