Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng: 4 người tử vong, nhà dân và các tuyến phố vẫn ngập nặng, nước sâu lút đầu

Xã hội 15/10/2022 10:36

Vào sáng 15/10, thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và mưa lũ ở Đà Nẵng, cho biết, mưa lũ làm 4 người chết do đuối nước.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp ứng phó, khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới, bão số 5, mưa lũ trên địa bàn thành phố. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã có 4 trường hợp thiệt mạng do mưa lũ tối qua.

Cụ thể, các nạn nhân tử vong gồm em V.H.N.T. (SN 2006, quê Quảng Bình), em này là sinh viên, chết đuối tại khu vực đường Mẹ Suốt. Người thứ hai là L.M.T (SN 1964) chết đuối khi đi đánh bắt cá. Người thứ ba là N.M.Đ. (SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây), chết đuối tại nơi tạm trú. Ngoài ra, còn một cán bộ công an phường Thọ Quang gặp tai nạn giao thông.

Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng: 4 người tử vong, nhà dân và các tuyến phố vẫn ngập nặng, nước sâu lút đầu - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sau cơn mưa lớn kéo dài từ trưa 14/10 đến khuya qua, khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập lụt nặng nề, đến 8 giờ ngày 15/10, thời tiết đã tạnh mưa, nhiều tuyến đường nước đã rút. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng thấp vẫn còn ngập nặng.

Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng: 4 người tử vong, nhà dân và các tuyến phố vẫn ngập nặng, nước sâu lút đầu - Ảnh 2
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập lụt - Ảnh: Báo Thanh niên
Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng: 4 người tử vong, nhà dân và các tuyến phố vẫn ngập nặng, nước sâu lút đầu - Ảnh 3
Đường sắt đoạn qua Lê Độ (Thanh Khê) bị ngập nặng - Ảnh: Báo Thanh niên
Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng: 4 người tử vong, nhà dân và các tuyến phố vẫn ngập nặng, nước sâu lút đầu - Ảnh 4
Hầm chui Điện Biên Phủ biến thành "hồ bơi" sau cơn mưa lớn kéo dài - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại các tuyến đường như: Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Dũng Sĩ Thanh Khê, Thái Thị Bôi… nước vẫn còn ngập sâu, nhiều xe ô tô chết máy bị ngập nặng. Đặc biệt, tại hầm chui Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị ngập nước toàn bộ, lực lượng chức năng đã giăng dây cấm phương tiện lưu thông.

Việc hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập nước toàn bộ đã gây ra tình trạng kẹt xe tại nút giao thông này. Tại Q.Liên Chiểu, nhiều tuyến đường ngập ngụa bùn đất, các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp Đà Nẵng phối hợp lực chức năng đã chỉ đạo quân đội huy động xe đặc chủng và chuyên dụng ứng cứu những khu vực ngập sâu, sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời đưa những người dân bị thương đi cấp cứu.

Thừa Thiên - Huế: Thức trắng đêm vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn

Thừa Thiên - Huế: Thức trắng đêm vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn

Ngay trong đêm 14/10, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng các đơn vị, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời, sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.500 người đến nơi an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   ngập lụt ở Đà Nẵng lụt ở Đà Nẵng người tử vong do lũ cuốn ở Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 1 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 1 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?