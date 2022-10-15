Vào sáng 15/10, thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và mưa lũ ở Đà Nẵng, cho biết, mưa lũ làm 4 người chết do đuối nước.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp ứng phó, khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới, bão số 5, mưa lũ trên địa bàn thành phố. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã có 4 trường hợp thiệt mạng do mưa lũ tối qua. Cụ thể, các nạn nhân tử vong gồm em V.H.N.T. (SN 2006, quê Quảng Bình), em này là sinh viên, chết đuối tại khu vực đường Mẹ Suốt. Người thứ hai là L.M.T (SN 1964) chết đuối khi đi đánh bắt cá. Người thứ ba là N.M.Đ. (SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây), chết đuối tại nơi tạm trú. Ngoài ra, còn một cán bộ công an phường Thọ Quang gặp tai nạn giao thông.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Thanh niên, sau cơn mưa lớn kéo dài từ trưa 14/10 đến khuya qua, khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập lụt nặng nề, đến 8 giờ ngày 15/10, thời tiết đã tạnh mưa, nhiều tuyến đường nước đã rút. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng thấp vẫn còn ngập nặng. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập lụt - Ảnh: Báo Thanh niên Đường sắt đoạn qua Lê Độ (Thanh Khê) bị ngập nặng - Ảnh: Báo Thanh niên Hầm chui Điện Biên Phủ biến thành "hồ bơi" sau cơn mưa lớn kéo dài - Ảnh: Báo Thanh niên Tại các tuyến đường như: Trần Cao Vân, Hà Huy Tập, Dũng Sĩ Thanh Khê, Thái Thị Bôi… nước vẫn còn ngập sâu, nhiều xe ô tô chết máy bị ngập nặng. Đặc biệt, tại hầm chui Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị ngập nước toàn bộ, lực lượng chức năng đã giăng dây cấm phương tiện lưu thông.

Việc hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập nước toàn bộ đã gây ra tình trạng kẹt xe tại nút giao thông này. Tại Q.Liên Chiểu, nhiều tuyến đường ngập ngụa bùn đất, các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp Đà Nẵng phối hợp lực chức năng đã chỉ đạo quân đội huy động xe đặc chủng và chuyên dụng ứng cứu những khu vực ngập sâu, sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời đưa những người dân bị thương đi cấp cứu.

Thừa Thiên - Huế: Thức trắng đêm vượt lũ đưa người dân đến nơi an toàn Ngay trong đêm 14/10, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với lực lượng các đơn vị, chính quyền các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời, sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.500 người đến nơi an toàn.

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