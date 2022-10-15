Sau khi hái lá cây trong rừng uống, nhóm 7 người đàn ông liền bị đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Thái Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, lúc 16h ngày 14/10, Trạm Y tế xã Thái Sơn đã tiếp nhận 7 người đàn ông bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu bước đầu, những bệnh nhân này đã nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo UBND xã Thái Sơn, những bệnh nhân này không phải là người sinh sống trên địa bàn, mà đến từ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vào địa phương để làm việc. Nguyên nhân gây ngộ độc nghi do uống nước lẫn lá cây có độc.

Danh tính của 7 bệnh nhân bị ngộ độc gồm: P.V.H. (SN 1978), B.V.P. (SN 1983), P.V.H. (SN 1971), P.V.T. (SN 1988), B.V.L. (SN 1991), B.V.C. (SN 1990) và B.V.L. (SN 1989), cùng trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Lá ngón là loài cây cực độc - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chiều tối 15/10, 7 người được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa, chóng mặt...

"Qua lời khai ban đầu của các bệnh nhân thì họ làm ở trong rừng nên đi hái lá chè vằng để nấu uống. Tuy nhiên, do lá chè vằng cũng gần giống lá ngón nên hái nhầm. Đến khi một người phát hiện ra lá ngón thì không kịp" - bác sỹ Lê Đức Hải nói thêm.

Tuy nhiên, bác sỹ Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Khoa Chống độc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho rằng, nhiều khả năng nhóm 7 người này không phải bị ngộ độc lá ngón: "Hiện nay 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Chống độc, sức khỏe đã ổn định, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Qua thăm khám thì các triệu chứng của 7 bệnh nhân không giống với triệu chứng của người bị ngộ độc lá ngón. Hình ảnh cái cây mà họ hái lá uống sau đó có chụp lại cũng không giống lắm".

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

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