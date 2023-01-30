Lãnh đạo UBND phường Thắng Nhì (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu) thông tin thêm về 3 bà cháu bị xe khách bỏ rơi vì không có tiền trả.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 29/1, lãnh đạo UBND phường Thắng Nhì (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu) cho biết, sau khi bà Trần Thị Hồng Mai (64 tuổi) và hai cháu nội là Phạm Văn L. (học sinh lớp 4), Phạm Thị Thanh Ph. (học sinh lớp 1) về lại nhà trọ, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng thêm quà cho gia đình. Theo lãnh đạo UBND phường Thắng Nhì, 3 bà cháu đang ở trọ tại một con hẻm trên đường Trần Phú, phường Thắng Nhì. Qua xác minh của chính quyền địa phương, gia đình bà Mai tạm trú thời gian dài tại địa phương và có hoàn cảnh khó khăn, hai cháu đã mất mẹ, còn cha là lao động hoạt động trên biển.

hiếu tá Đỗ Thành Đạt dẫn bà Nguyễn Thị Mai lên xe về quê - Ảnh: Báo Dân Trí Hoàn cảnh gia đình bà Mai được chính quyền địa phương rất quan tâm và thường xuyên hỗ trợ cải thiện đời sống. Gia đình bà Mai luôn được xem là đối tượng bảo trợ chính thức vì hoàn cảnh khó khăn, éo le. Trong dịp Tết, địa phương cũng làm sổ tiết kiệm cho bà Mai cũng như vận động các nhà hảo tâm mua Bảo hiểm y tế hằng năm. Đối với hai cháu, phía nhà trường (nơi các cháu đang học) luôn hỗ trợ suất học bổng trong quá trình học tập.

Cảnh sát CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cùng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí về quê - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 28/1, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bà Trần Thị Hồng Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng hai cháu đã về đến nhà an toàn. Cụ thể, bà Mai cùng hai cháu (Phạm Văn L., Phạm Thị Thanh Ph.) đi TP Đà Nẵng thăm người thân. Khi đến nơi, bà Mai mới biết người này đã chuyển nhà và đón xe đưa hai cháu về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên đường đi, do bà Mai hết tiền nên tài xế xe khách yêu cầu 3 bà cháu xuống xe tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Hết tiền lại không có người thân nên bà Mai dắt hai cháu lang thang trên Quốc lộ 1. Thấy người phụ nữ lớn tuổi cùng hai cháu nhỏ phải tá túc dưới mái hiên, người dân thị trấn La Hà đã trình báo công an. Tiếp nhận sự việc, một tổ CSGT phối hợp cơ quan chức năng liên quan, xác minh thông tin ban đầu, tìm cách giúp đỡ bà Mai. Sau đó, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chăm sóc bà Mai cùng hai cháu nhỏ; đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng và liên hệ xe khách đưa 3 bà cháu về lại Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn.

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