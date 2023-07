Cảnh sát CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cùng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí về quê - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 28/1, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bà Trần Thị Hồng Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng hai cháu đã về đến nhà an toàn.

Cụ thể, bà Mai cùng hai cháu (Phạm Văn L., Phạm Thị Thanh Ph.) đi TP Đà Nẵng thăm người thân. Khi đến nơi, bà Mai mới biết người này đã chuyển nhà và đón xe đưa hai cháu về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên đường đi, do bà Mai hết tiền nên tài xế xe khách yêu cầu 3 bà cháu xuống xe tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Hết tiền lại không có người thân nên bà Mai dắt hai cháu lang thang trên Quốc lộ 1.

Thấy người phụ nữ lớn tuổi cùng hai cháu nhỏ phải tá túc dưới mái hiên, người dân thị trấn La Hà đã trình báo công an. Tiếp nhận sự việc, một tổ CSGT phối hợp cơ quan chức năng liên quan, xác minh thông tin ban đầu, tìm cách giúp đỡ bà Mai. Sau đó, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chăm sóc bà Mai cùng hai cháu nhỏ; đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng và liên hệ xe khách đưa 3 bà cháu về lại Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn.