Vào chiều ngày 29/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ thông tin về thương vong liên quan vụ xe khách lật ngang xuống taluy đường.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 29/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ thông tin về thương vong liên quan vụ xe khách lật ngang xuống taluy đường. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân bị gãy, tổn thương liên quan đến xương, một người bị chấn thương sọ não và một thai phụ 8 tháng bị ảnh hưởng trong vụ lật ôtô.

Cụ thể, 5 nạn nhân bị thương trong vụ việc. Trong đó, 3 người gãy và tổn thương liên quan đến xương gồm: Chị H.T.C., chị L.T.C. và anh Đ.V.T. (cùng ở huyện Phù Yên, Sơn La). Một người bị chấn thương sọ não là Đ.T.P. (ở Văn Chấn, Yên Bái). Ngoài ra, một nạn nhân khác là Đ.T.T. (ở Phù Yên, Sơn La) đang mang thai ở tháng thứ 8.

Ô tô khách 47 chỗ bị lật tại Phú Thọ - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 13h chiều 29/1, một vụ lật ô tô khách loại 47 chỗ ngồi đã xảy ra tại Km2+100 trên Quốc lộ 32B, hướng Sơn La – Tân Sơn (Phú Thọ). Thời điểm trên, ô tô khách mang biển soát 29F- 007.XX do tài xế N.V.N. (SN 1983, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Thai phụ 8 tháng và 4 người bị thương trong vụ lật xe khách ở Phú Thọ - Ảnh: Báo Gia Điình Việt Nam

Nhiều công nhân bị thương trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô 47 chỗ bị hư hỏng nặng, người dân đã đập cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Tân Sơn đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La Trong số 18 người trên chiếc xe 29 chỗ gặp nạn (bao gồm cả lái xe) những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện, chỉ còn một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

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