Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La

Xã hội 29/01/2023 17:25

Trong số 18 người trên chiếc xe 29 chỗ gặp nạn (bao gồm cả lái xe) những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện, chỉ còn một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 28/1, tại tỉnh lộ 108, đoạn qua địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương, xây xát nhẹ.

Cụ thể, ô tô 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-51070 do ông Kiều Xuân Tới, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Thuận Châu đi xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã; khi đang xuống dốc khu vực ngã ba Nong Vai thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Xe rơi qua ta-luy âm xuống mặt đường gấp khúc ở dưới, độ cao khoảng 40m.

Cơ quan chức năng xác định, ô tô khách 29 chỗ trong vụ tai nạn thuộc Hợp tác xã Vận tải xe Hồng Hà do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phù hiệu. Xe có thời hạn kiểm định đến ngày 22/3/2023, được sản xuất năm 2014. Qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi rơi xuống vực ô tô chạy với vận tốc 35 km/h.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Dân Việt, những người bị thương đến khám lại tại Bệnh viện Đa khoa cuộc sống. Anh Vì Văn Thủy, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La bàng hoàng kể: Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố Sơn La lên dự đám cưới người thân ở xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã khoảng 5 giờ 30. Đến đoạn dốc từ ngã ba Nong Vai, xã Co Mạ thì khoảng 9 giờ.

Khi chiếc xe đến giữa bản Nong Vai, xã Co Mạ khi đang xuống dốc vào khúc cua xe đi chậm, tuy nhiên, chiếc xe cua được một nửa thì bất ngờ xe thay số tăng tốc đi nhanh hơn rồi bị trôi xuống lật nhiều vòng, tài xế cũng không đánh lái được nữa. Rất may hôm nay, tôi đi chụp và khám lại sức khỏe nên người không sao.

 

“Tôi ngồi ở phía sau gần cuối xe dãy ghế thứ 2 nên tôi quan sát khá rõ, lúc đó tôi đang cầm điện thoại tựa vào thành ghế nếu như chiếc xe mất phanh thì khi đến chỗ dốc chưa cua đã trôi thẳng xuống đường bên dưới chứ không phải cua được một đoạn mới bị trôi. Do đó mà khả năng cao là lái xe khi đến đoạn cua gấp khúc để sang đoạn đường bằng dồn số đã mất lái khiến chiếc xe bị trôi xuống bất ngờ như vậy.” Anh Thủy nói.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 2
Anh Lò Văn Thanh, phường Chiềng An, thành phố Sơn La bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Còn anh Lò Văn Thanh, phường Chiềng An, thành phố Sơn La bị thương nặng hơn, anh phải chống gậy và khâu 4 mũi trên đầu bàng hoàng nhớ lại: Khi xe xuống dốc cũng đi với tốc độ không nhanh lắm nhưng khi cua được khoảng 20% thì xe như thay số để đi số 2 thì bất ngờ đi nhanh như không có phanh gì nữa. Lúc đó theo bản năng tôi chỉ biết ôm đầu, sau khi chiếc xe lộn mấy vòng tiếp đất tôi và những người khác trong xe mới được người dân và các lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong khi đó, ông Lò Văn Tiện (phường Chiềng An, thành phố Sơn La), kể: Tôi đang ngủ gật trên xe nên không biết gì, khi tỉnh thì tôi đã nằm ở rãnh rồi. Rất may hôm nay tôi đi khám và chụp chiếu lại bác sĩ kết luận không sao nên tôi mới yên tâm.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La - Ảnh 3
Xe khách bị mất lái, lao xuống tà luy âm khoảng 30m - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo người dân ở xã vùng cao Co Mạ, tuyến đường tỉnh lộ 108 hiện mặt đường xấu, nhiều đoạn dốc, cua. Đặc biệt là đoạn từ ngã ba Nong Vai xuống để đi các xã Co Tòng, Pá Lông (Thuận Châu) và các xã Chiềng Phung, Bó Sinh (Sông Mã). Đoạn từ ngã ba xuống đến đầu bản Nong Vai lên dốc và xuống dốc đều phải đi số 1 đối với tất cả các phương tiện. Do vậy, đoạn đường này cũng từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông.

Anh Vì A Nải, bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu cho hay: Khúc cua hôm qua chiếc xe 29 chỗ chở khách đi dự đám cưới ở xã Chiềng Phung (Sông Mã) gặp nạn trước đây cũng đã từng có một vụ tai nạn xe máy ở đây, chiếc xe máy cũng rơi đúng chỗ chiếc xe khách hôm qua trôi xuống nhưng người chỉ bị thương nhẹ. Đoạn đường từ trên xuống đến khúc cua là khá dốc, hết đoạn cua thì đường lại bằng, không hiểu sao chiếc xe đã cua đến nửa rồi mà vẫn gặp nạn.

Anh Lầu A Dế, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, chia sẻ: Tôi đã lái xe ô tô từ nhiều năm nay và đây là con đường đi qua vào bản tôi nên mỗi lần tôi lái xe qua đoạn này tôi phải xuống số rất thấp. Nếu trên xe chở nhiều người thì tôi chỉ đi số 1, chở ít thì chỉ đi số 2 là cùng. Cũng theo anh Dế con đường tỉnh lộ 108 từ đoạn dốc ngã ba xuống xấu và rất dốc nguy hiểm nên chiếc xe 29 chỗ phải ép phanh rất nhiều dẫn đến phanh nóng mới xảy ra mất phanh. Anh Dế cũng được chứng kiến hiện trường vụ tai nạn nên khi nhìn đoạn đầu cua đã thấy tài xế xử lý mất phanh nhưng chiếc xe vẫn trôi.

Đoạn đường từ ngã ba rẽ xuống bản Nong Vai và các xã khác trên địa bàn huyện Thuận Châu và huyện Sông Mã vực sâu, dốc cao, do vậy mọi phương tiện đi qua đây cần về số thấp và đi chậm để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

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