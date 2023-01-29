Gần 200 chiếc áo ngực trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, chính quyền nói gì?

Hàng trăm chiếc áo ngực bị sóng đánh dạt vào vùng biển thuộc phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Phổ Quang (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi được lực lượng biên phòng báo có hơn 200 chiếc áo ngực trôi dạt vào bờ biển P.Phổ Quang, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu gom và đem chôn lấp để làm sạch môi trường.

“Do khu vực biển Phổ Quang có nhiều tàu hàng qua lại, nên có khả năng một số tàu làm rơi số áo ngực này (trong 2 bao tải) rồi bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển của địa phương. Hiện tại số áo ngực này vẫn không biết rõ nguồn gốc xuất xứ”, lãnh đạo P.Phổ Quang cho biết thêm.

Gần 200 chiếc áo ngực trôi dạt vào bờ biển P.Phổ Quang, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Lao Động

Hàng trăm chiếc áo ngực bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quảng Ngãi đã được thu gom, tiêu hủy - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo phường Phổ Quang thông tin, chưa xác định được xuất xứ số áo ngực trên. Tuy nhiên, đây không phải hàng cấm nên cơ quan chức năng chỉ thu dọn, tiêu hủy.

Sự việc được người dân phát hiện sáng cùng ngày rồi báo chính quyền địa phương, nhưng không tìm thấy container nào bị trôi dạt. Nhiều người thấy chuyện lạ nên đã ra biển chụp hình áo ngực trôi dạt đưa lên mạng xã hội.

Ngoài ra, UBND thị xã Đức Phổ cho hay, đây vùng biển có nhiều tàu vận chuyển hàng hóa thường đi ngang nên thường xuyên xuất hiện hàng trôi dạt. Hai tháng trước, người dân thị xã Đức Phổ cũng phát hiện 20 túi ma túy trôi dạt vào bờ biển Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ.

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