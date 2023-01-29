Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy chung cư ở TP.HCM khiến nhiều người tháo chạy

Xã hội 29/01/2023 16:12

Ngọn lửa bùng lên từ căn hộ ở tầng 4 chung cư Saigon Asiana trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 (TP.HCM).

Theo thông tin từ Zing, đám cháy bùng lên dữ dội tại căn hộ ở tầng 4 chung cư Saigon Asiana trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 (TP.HCM), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 39/1, ngọn lửa bùng lên từ một căn hộ ở tầng 4 chung cư Asiana trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ ban công căn hộ. Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân hô hoán nhau bỏ chạy và dùng các phương tiện dập lửa tại chỗ, đồng thời điện báo lực lượng chức năng.

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Lửa cháy ngùn ngụt tại căn hộ ở tầng 4 - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 6 đã điều nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt.

Đến 14 giờ 30 ngày 29-1, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 6, TP.HCM đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một chung cư trên địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy chung cư ở TP.HCM khiến nhiều người tháo chạy - Ảnh 2
Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nguyên nhân ban đầu là do chập điện gây cháy. Vụ cháy căn hộ không gây thiệt hại về người nhưng gây hư hại một số đồ đạc.

Hiện tại, vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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