Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ dùng xăng tự thiêu trên phố Hà Nội

Vào ngày 29/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thông tin về vụ việc một người phụ nữ đã tưới xăng lên cơ thể rồi tự thiêu bên bờ sông Sét (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 29/1, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tự thiêu và tử vong bên bờ sông Sét, đoạn qua địa bàn P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai).

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 29/1, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàng Mai nhận tin báo về việc một người phụ nữ vừa tưới xăng lên người rồi tự thiêu và tử vong tại bờ sông Sét. Đơn vị này đã huy động 1 xe cứu hỏa cùng lực lượng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân đã cháy đen và tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong trong tình trạng cháy đen - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, người phụ nữ đã tự dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu. Do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, người dân không kịp lao vào cứu giúp.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là người phụ nữ tự tử. Chúng tôi đang thiết lập hồ sơ, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai thông tin thêm.

Công an Q.Hoàng Mai đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tự thiêu này. Các lực lượng chức năng khác cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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