Phú Thọ: Điều tra nguyên nhân ô tô khách 47 chỗ bị lật tại khu vực Đèo Khế

Vào ngày 29/1, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Đèo Khế (Tân Sơn, Phú Thọ).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 13h chiều 29/1, một vụ lật ô tô khách loại 47 chỗ ngồi đã xảy ra tại Km2+100, khu vực Đèo Khế (Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ).

Cụ thể, ô tô khách mang biển kiểm soát 29F- 007.XX do tài xế N.V.N. (SN 1983, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La – Tân Sơn (Phú Thọ), đến Km2+100 trên Quốc lộ 32B thì bất ngờ bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 46 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa những người bị thương đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được số người gặp nạn cũng như mức độ thương tích.

Theo thông tin từ VOV, tại hiện trường, ô tô 47 chỗ bị hư hỏng nặng, người dân đã đập cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện tại, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Tân Sơn đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn.

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