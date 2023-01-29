Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên về quê ăn tết rồi 'mất tích bí ẩn' hơn 10 ngày

Xã hội 29/01/2023 16:56

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin anh Quốc Việt (24 tuổi) đi xe máy từ TP.HCM về Đắk Lắk ăn tết cùng gia đình rồi “mất tích" hơn 10 ngày.

Trong những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nguồn tin cho rằng anh Đàm Quốc Việt (24 tuổi) đang bị tạm giam tại Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vì cướp tài sản người đi đường để có tiền về quê, chị Ngọc Bích (22 tuổi, em gái Việt) đã cùng gia đình có mặt tại đây để xác minh thông tin.

Trước đó, cả nhà vô cùng lo lắng khi anh thông báo đi xe máy về quê ngày 27 tết, sau đó bị mất liên lạc. Cụ thể, vào 5 giờ sáng ngày 18.1 (nhằm ngày 27 tết), anh Việt thông báo với gia đình đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, H.Ea H'leo (Đắk Lắk) ăn tết với gia đình. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, anh nhắn tin cho em gái, nói đã tới Đắk Nông.

Tuy nhiên sau những tin nhắn đó, gia đình không liên lạc được với Quốc Việt. Dù cả nhà đã báo với chính quyền địa phương, vào tận TP.HCM để tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ của báo chí và cư dân mạng, song nhiều ngày liền vẫn chưa có bất kỳ tin gì.

Từ mùng 2 tết (tức ngày 23/1), chị Ngọc Bích đã cùng mẹ từ quê khăn gói lên TP.HCM để tìm kiếm tin tức của người thân.

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên về quê ăn tết rồi 'mất tích bí ẩn' hơn 10 ngày - Ảnh 1
Gia đình sốc khi biết tin con trai bị tạm giam - Ảnh: Báo Thanh Niên 

 

Vào ngày 29/1, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Đàm Quốc Việt có hành vi cướp tài sản của người khác và bị Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương bắt, và hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An, Bình Dương.

 

“Ban đầu hay tin, em và mẹ đã rất sốc, không thể tin được. Chưa biết tính chính xác như thế nào nên cả nhà em đi xe xuống để xác minh. Trước khi có kết luận từ phía cơ quan chức năng, em vẫn chưa tin được, chỉ biết an ủi để mẹ giữ tinh thần. Em và mẹ đang chờ để gặp anh”, Ngọc Bích nói.

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