Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an Biên Hòa thông tin về vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở trong con hẻm tổ 3 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và các lực lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở trong con hẻm tổ 3 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Người thân gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng cùng ngày, chồng chị N (39 tuổi) đi làm về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này cửa nhà vẫn chốt bên trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ (chị N, 39 tuổi) cùng 2 người con đã tử vong trong nhà. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho công an địa phương và các cơ quan chức năng đến điều tra, xác minh.

Ngoài ra, gia đình chị N. có 2 người con, chồng chị làm nghề tài xế xe tải thường đi làm dài ngày mới về nhà. Khi chồng chị N về thăm nhà thì phát hiện sự việc đau lòng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La Trong số 18 người trên chiếc xe 29 chỗ gặp nạn (bao gồm cả lái xe) những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện, chỉ còn một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

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