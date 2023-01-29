Đồng Nai: Chồng trở về nhà, phát hiện vợ và 2 con tử vong bất thường

Xã hội 29/01/2023 19:20

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an Biên Hòa thông tin về vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở trong con hẻm tổ 3 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và các lực lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở trong con hẻm tổ 3 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

 

Đồng Nai: Chồng trở về nhà, phát hiện vợ và 2 con tử vong bất thường - Ảnh 1
Người thân gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc đau lòng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng cùng ngày, chồng chị N (39 tuổi) đi làm về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này cửa nhà vẫn chốt bên trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ (chị N, 39 tuổi) cùng 2 người con đã tử vong trong nhà. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho công an địa phương và các cơ quan chức năng đến điều tra, xác minh.

Ngoài ra, gia đình chị N. có 2 người con, chồng chị làm nghề tài xế xe tải thường đi làm dài ngày mới về nhà. Khi chồng chị N về thăm nhà thì phát hiện sự việc đau lòng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

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