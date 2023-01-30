Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 28/1, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người thân của anh Bùi Xuân Huy (27 tuổi, trú TP.HCM) với nội dung anh Huy bị rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân) khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước. Khu vực nam du khách gặp nạn nằm biệt lập, cách xa với đường đèo Hải Vân.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 29/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe nam du khách rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã dần ổn định.

Theo gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Huy tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Khi thức ăn mang theo dần cạn kiệt, tối 28/1, anh Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình. Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho Công an Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu đã huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đèo Hải Vân, ra khu vực bãi Sủng Cỏ tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm đó, thời tiết Đà Nẵng có mưa to và rất lạnh.

Địa hình hiểm trở khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến khoảng 1h50 ngày 29/1, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy biển TP.HCM do nạn nhân bỏ lại trên đường, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5 km.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm, đến 3h cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển, cách vị trí dựng xe máy khoảng 4 km. Lúc này, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, người lả đi vì đói và rét. Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cuốn chăn ấm, tiếp nước và cho nạn nhân ăn mì tôm lấy lại sức.

Dù tiếp cận được nạn nhân, do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng không thể đưa nạn nhân lên bằng đường bộ.

Phương án được đưa ra là đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, vượt qua ghềnh đá rồi di chuyển bằng đường biển. Sau đó, một tổ công tác của lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng dùng cano tiếp cận, chuyển nạn nhân bằng đường biển.

Đến gần 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa anh Huy về đến cầu cảng Sông Hàn, chuyển vào bệnh viện chăm sóc.