Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân

Xã hội 30/01/2023 06:30

Gần 5 ngày nằm dưới vực sâu tại bãi Sủng Cỏ ở đèo Hải Vân (Đà Nẵng), nam thanh niên 27 tuổi được giải cứu thành công sau cuộc điện thoại từ gia đình.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 29/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sức khỏe nam du khách rơi xuống vực sâu ở đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã dần ổn định.

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 28/1, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người thân của anh Bùi Xuân Huy (27 tuổi, trú TP.HCM) với nội dung anh Huy bị rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân) khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước. Khu vực nam du khách gặp nạn nằm biệt lập, cách xa với đường đèo Hải Vân.

Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - Ảnh 1
Nạn nhân được phát hiện mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh: Vietnamnet

 

Theo gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Huy tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Khi thức ăn mang theo dần cạn kiệt, tối 28/1, anh Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình. Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho Công an Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu đã huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đèo Hải Vân, ra khu vực bãi Sủng Cỏ tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm đó, thời tiết Đà Nẵng có mưa to và rất lạnh.

Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - Ảnh 2Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - Ảnh 3
Địa hình hiểm trở khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến khoảng 1h50 ngày 29/1, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy biển TP.HCM do nạn nhân bỏ lại trên đường, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5 km.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm, đến 3h cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển, cách vị trí dựng xe máy khoảng 4 km. Lúc này, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, người lả đi vì đói và rét. Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cuốn chăn ấm, tiếp nước và cho nạn nhân ăn mì tôm lấy lại sức.

Dù tiếp cận được nạn nhân, do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng không thể đưa nạn nhân lên bằng đường bộ.

 

Phương án được đưa ra là đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, vượt qua ghềnh đá rồi di chuyển bằng đường biển. Sau đó, một tổ công tác của lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng dùng cano tiếp cận, chuyển nạn nhân bằng đường biển.

Đến gần 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa anh Huy về đến cầu cảng Sông Hàn, chuyển vào bệnh viện chăm sóc.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La

Trong số 18 người trên chiếc xe 29 chỗ gặp nạn (bao gồm cả lái xe) những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện, chỉ còn một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân nam du khách rơi xuống vực ở đèo Hải Vân tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?