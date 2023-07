Danh tính của người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giải quyết vụ người phụ nữ đổ xăng tự thiêu xảy ra trưa cùng ngày tại bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 29/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra, giải quyết vụ người phụ nữ đổ xăng tự thiêu xảy ra trưa cùng ngày tại bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt. Cơ quan công an xác định, nạn nhân là bà T.T.H. (SN 1958, trú tại chung cư Nam Đô).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một số người dân trên địa bàn phát hiện người phụ nữ mang theo một can xăng ra khu vực bờ sông Sét, dội vào người rồi châm lửa đốt… Ngay khi phát hiện sự việc, người dân trên địa bàn đã dùng bình xịt chữa cháy, đồng thời thông báo sự việc đến Công an quận Hoàng Mai.

Nạn nhân là bà Tống Thuý H (SN 1958, ở tại CT1B, khu chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt) - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra tổng hợp phối hợp Đội Cảnh sát phóng cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Thịnh Liệt đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ song bà H đã tử vong.

Vào khoảng 12h34 ngày 29/1, bà H. đi vào thang máy PL07 tòa CT1B một mình, cầm chiếc can nhựa màu vàng. Khoảng 8 phút sau, bà H. một mình đi ra ngoài sân chung cư từ lối sảnh thang máy CT1B. Trong khoảng thời gian từ 12h43 đến 12h44, bà H. đi đến vỉa hè cạnh bờ sông Sét, đối diện lối vào chung cư Nam Đô và thực hiện hành vi đổ xăng, tự thiêu.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ được can xăng cùng một chiếc bật lửa và thu giữ tại nhà của nạn nhân một bức thư tuyệt mệnh. Ngoài ra, Công an quận Hoàng Mai xác định nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn gia đình.

