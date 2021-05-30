Về phía hot girl, cô thừa nhận mình là nữ chính trong clip. Sau khi clip xuất hiện trên internet, cô khá hoảng hốt và sốc khi hình ảnh riêng tư bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Thậm chí, cô đã nghĩ tới chuyện tự kết thúc cuộc đời mình vì không dám nhìn mặt ai.

MXH gần đây xôn xao với đoạn clip nhạy cảm dài hơn 8 phút của một hot girl kiêm diễn viên trẻ bộ phim "Về nhà đi con". Điều đáng nói, trong đoạn clip này có sự xuất hiện của một nam đại gia đã có vợ con. Nhiều nghi vấn được đưa ra, phải chăng hot girl này là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác?

Mới đây, trên MXH lại xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là của hot girl trong clip nóng 8 phút này. Chưa rõ thực hư đúng sai thế nào, nhưng nội dung tin nhắn khiến cộng đồng tiếp tục "rần rần".

Còn phần "nam chính", anh xác nhận clip được quay bằng điện thoại của hot girl kia nhưng không rõ lý do đọan clip lại bị rò rỉ, vì đây là thông tin cá nhân. Cả 2 đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và đang chờ kết quả điều tra.

Dựa trên nội dung tin nhắn, cộng đồng mạng suy diễn rằng, cô gái trong tin nhắn từng khoe cô được bạn trai chu cấp cho cả trăm triệu đồng để tiêu vặt trong 1 tháng. Thậm chí, cô gái trong đoạn tin nhắn còn nhắn với bạn rằng: "Người yêu giàu nên giàu lây". Được biết đoạn tin nhắn này là từ tháng 5/2020.

Đoạn tin nhắn 'khoe' số tiền chu cấp khổng lồ của bạn trai đại gia cho một cô gái - Ảnh: Internet

Trước đây không lâu, vợ cũ của "nam chính" trong clip bất ngờ đăng đàn tố cáo một người đã chen chân vào hạnh phúc của mình. Đoạn tin nhắn được cho là của người vợ cũ đã "rò rỉ" với nội dung đã phát hiện chồng ngoại tình một thời gian rồi. Ngoài ra, tin nhắn còn tiết lộ thêm thông tin kẻ thứ 3 từng phát thai.

Vợ cũ nam chính trong clip tiết lộ 'tiểu tam' đã từng phá thai - Ảnh: Internet

Sau sự việc lộ clip 8 phút, người vợ khẳng định mình và "nam chính" từng là vợ chồng và có 2 con. Hiện tại họ đã ly hôn do "tiểu tam" đã quan hệ ngoài luồng với chồng cô suốt 1 năm mà không hề có ý định dừng lại.

"Vợ chồng tôi đã ly hôn sau khi mối quan hệ của chồng và T. kéo dài được hơn 1 năm. Lý do vì chồng tôi và T. không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó. Cuộc sống hôn nhân gặp chuyện như vậy không người vợ nào không sốc, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, tôi phải vực dậy để làm việc, chăm con nên giờ cuộc sống của 3 mẹ con đã ổn, vui vẻ" - vợ cũ của "nam chính" trong clip tâm sự với Pháp luật và Bạn đọc.

Chưa rõ thực hư về 2 đoạn tin nhắn trên nhưng nó vẫn đang là chủ đề bàn tán của dân mạng. Hiện tại, tên tuổi của diễn viên "Về nhà đi con" cùng những từ khóa liên quan đang thu hút một lượng quan tâm cực lớn của cư dân mạng.