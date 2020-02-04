Xôn xao hình ảnh cô giáo bịt kín như 'ninja' giữa đại dịch virus corona

Để phòng virus corona, cô giáo mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ trùm đầu, ngoài đôi tay và cặp mắt thì hầu như không còn chỗ nào hở.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra hiện đang gây hoang mang trên toàn thế giới. Tính đến sáng nay (4/2), Việt Nam đã ghi nhận 9 ca dương tính với virus corona.

Các bác sĩ khuyên người dân phòng tránh dịch bệnh bằng cách thường xuyên vệ sinh cá nhân và súc rửa mũi họng, rửa tay, mang khẩu trang khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh và khi đến những chỗ đông người.

Mới đây mạng xã hội xôn xao với hình ảnh cô giáo mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ trùm đầu đứng trên bục giảng. Ngoài đôi tay và cặp mắt thì hầu như không còn chỗ nào hở. Bức ảnh được cho là chụp tại một trường THPT ở Nam Định cách đây không lâu.

Cô giáo bịt kín mít trên bục giảng - Ảnh: FB

Nhiều dân mạng bình luận hài hước rằng cô giáo đã cosplay ninja để phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.

"Bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ những người xung quanh mình. Nếu mình khỏe mạnh thì người thân mới khỏe mạnh được chứ"; "Ủng hộ cách làm của cô giáo"; "Cô làm gì cũng được miễn không ảnh hưởng đến việc giảng dạy là ổn rồi"; "Nỗi lo sợ dịch bệnh đang tăng dần"...

Trước đó dân mạng bàn tán xôn xao về hình ảnh cả gia đình xuất hiện tại sân bay trong trang phục bảo hộ kín từ đầu đến chân. Phần đông cư dân mạng ủng hộ cách phòng chống dịch bệnh độc đáo của gia đình này khi đến sân bay, nơi có thể tiếp xúc với nhiều khách quốc tế.

Cả gia đình mặc bộ đồ bảo hộ kín mít trừ đôi chân và đôi mắt - Ảnh: FB

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona lây qua tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn (dịch tiết như nước bọt, nước mũi) của người nhiễm bệnh; hoặc gián tiếp qua đụng chạm, sờ tay vào các vật dụng có dính dịch tiết, giọt bắn, các chất trong vùng hầu họng của người có mang virus, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng. Chính vì vậy, mọi người luôn phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh.

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