Xôn xao hình ảnh chồng 'bóc phốt' vợ tham ăn khiến dân tình cười bò

Đi kèm với chia sẻ bá đạo của anh chồng là loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cô vợ đang ăn vụng sữa bột của con khiến dân mạng cười bò.

Mới đây, tài khoản Facebook T.T. đăng đàn tố vợ tham ăn vừa trẻ con thu hút sự chú ý của dân mạng. Người chồng chia sẻ vợ anh có nết ăn rất xấu, thế mà chẳng hiểu sao anh lại ngày càng nghiện vợ.

"Có cô nương nào như vợ mình không này?

Đợt mới yêu nó hay vào nhà mình chơi rồi thỉnh thoảng lại làm thìa sữa bột của cháu mình. Mà nó tham ăn lắm mọi người ạ, nó phải ngậm đầy mồm nó mới thôi, mình bắt gặp thì cứ cười hề hề. Nó rất hay tị với bọn trẻ con bây giờ, suốt ngày bảo tụi trẻ thời nay sướng thật chứ trước em chỉ được uống sữa ông thọ pha với milo thôi.

Chồng 'tố' vợ tham ăn khiến dân tình cười bò - Ảnh: FB

Mình còn ấn tượng đợt mới yêu 1-2 tháng nó vào nhà mình chơi, bố mẹ mình ngủ trưa, nó xuống bếp ăn vụng thịt lợn. Ai cho cái gì nó chưa bao giờ từ chối.

Giờ có con rồi cái nết cũng không thay đổi. Ăn vụng cả sữa bột của con. Bánh ăn dặm hay váng sữa con ăn thì mẹ cũng phải được ăn. Bảo sao cứ 4-5 hôm lại kêu con hết sữa rồi ba nó ơi.

Đúng là lấy phải cô vợ không chịu trưởng thành nhiều khi cứ nghĩ mình là bố của nó", tâm sự hài hước của anh chồng.

Cô vợ trẻ con đang... ăn vụng sữa bột của con - Ảnh: FB

Đi kèm với chia sẻ là loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cô vợ đang ăn vụng sữa bột của con. Người chồng chia sẻ vợ anh là người vui vẻ, thật thà, khéo chăm con và yêu gia đình hết mực. Thấy tính cách ham ăn của vợ quá đáng yêu nên anh chỉ đăng bài cho vui, mong mọi người đừng đánh giá vợ anh quá khắt khe.

Chia sẻ bá đạo của người chồng nhận được gần 30.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận thích thú.

"Dễ thương ghê á"; Chúc hai vợ chồng bạn mãi hạnh phúc nha"; "Cô vợ trong mơ của nhiều người đây mà"; "Em bé nhà hai bạn kháu khỉnh quá"...

Dặn chồng trông con, lát sau vợ về nhà phát hiện cảnh tượng 'vụng chèo khéo chống' khiến cô vừa tức vừa buồn cười Hình ảnh bố trông con hài hước thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là ánh mắt 'bất lực' của đứa trẻ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-hinh-anh-chong-boc-phot-vo-tham-an-khien-dan-tinh-cuoi-bo-359557.html