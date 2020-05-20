Không muốn phụ thuộc con cái, đôi vợ chồng già làm shipper khiến dân mạng cảm động

Anh Phakhanut vốn là chủ của một nhà hàng sushi. Hôm 15/5 vừa qua, anh đã nhận được một đơn đặt hàng online thông qua ứng dụng trực tuyến. Ngay sau đó, anh Phakhanut đã đi chuẩn bị đồ ăn, đóng hộp và cho vào túi cẩn thận, chỉ chờ người shipper đến để giao hàng.

Cụ ông này có lẽ khoảng 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, mặc áo đồng phục shipper và đeo khẩu trang. Đáng ngạc nhiên hơn, phía sau người shipper già này còn có một người phụ nữ cũng lớn tuổi là vợ của ông.

Hầu hết những người làm shipper đều là những nam thanh niên khỏe mạnh, chính vì thế khi nhìn thấy một cụ già đến nhận túi đồ ăn, anh Phakhanut vô cùng ngạc nhiên.

Quá tò mò, anh Phakhanut đã hỏi cụ ông tại sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại cùng vợ mưu sinh vất vả thế này. Cụ ông cho biết sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng đã quyết định đăng ký làm shipper giao đồ ăn vì muốn độc lập về tài chính và không phải phụ thuộc vào con cái mình. Hơn thế nữa, lao động còn giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cụ ông nhận đơn và lái xe máy, còn cụ bà thì giúp chồng đóng gói thức ăn và giao đồ cho khách - Ảnh: WOB

Vì đã nhiều tuổi nên cả hai không nhận quá nhiều đơn hàng mỗi ngày. Cụ ông sẽ nhận đơn từ các quán ăn và lái xe máy, còn người vợ giúp chồng đóng gói thức ăn và ngồi phía sau xe để giao đồ cho khách.

Quá bất ngờ và cảm động, anh Phakhanut đã xin chụp lại vài bức ảnh để chia sẻ lên mạng xã hội, mong rằng tinh thần yêu lao động của đôi vợ chồng già sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người.

"Anh shipper đáng yêu nhất ngày hôm nay, họ là một cặp vợ chồng già. Người chồng không muốn trở thành gánh nặng cho con cái nên đã đi làm. Trong khi đó, người vợ ở nhà một mình cảm thấy cô đơn nên cũng đi theo để giúp đỡ. Họ thực sự rất dễ thương. Tôi nhận ra tuổi tác chỉ là con số mà thôi", dòng chia sẻ của anh Phakhanut trên trang cá nhân.

Bài đăng của chủ quán ăn nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng: "Đáng yêu quá, chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe"; "Mong hai ông bà lúc nào cũng an toàn, khỏe mạnh nha"; "Mong tinh thần yêu lao động của hai cụ sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa"...