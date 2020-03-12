Phòng Covid-19, người phụ nữ chuyển hàng cho shipper bằng cách cực 'độc' khiến dân mạng cười mệt

Xã hội 12/03/2020 16:56

Để phòng dịch Covid-19, người phụ nữ đã dùng một cây gậy dài để đưa hàng cho shipper. Hình ảnh hài hước này khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tất cả người dân đều tự giác nâng cao ý thức để phòng chống lây nhiễm. Giữa lúc mọi người đang đề cao cảnh giác với dịch bệnh, có không ít câu chuyện "dở khóc dở cười". Mới đây nhất, một người dùng Facebook vừa chia sẻ bức ảnh kèm câu chuyện phòng dịch Covid-19 gây bão mạng xã hội.

“Bà chị mình đấy mọi người ạ! Vừa rồi bà nghe nói ở bên Singapore có gần trăm ca nhiễm Covid-19, bà sợ không dám gặp mình vì mình mới từ bên ấy về. 

Hôm nay trời trở lạnh, mình không có áo ấm nên mới nhờ bà đặt xe ôm công nghệ, gửi cho mình cái áo khoác mà bà phải khổ thế này đây! Làm anh tài xế đến tận khi gặp mình đưa đồ vẫn cười ngoác cả miệng ra. Đây là chị bạn của bà ấy chụp rồi gửi cho mình nhé”, Facebooker này kể.

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Cách phòng chống Covid-19 của người phụ nữ này gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Hầu hết mọi người đều cảm thấy buồn cười sau khi xem bức ảnh này. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng người phụ nữ này đang làm quá.

“Đúng là cẩn tắc vô ưu, ai cũng có ý thức phòng bệnh được như chị thì tốt quá. Chúc gia đình mạnh khỏe, mạnh mẽ vượt qua mùa dịch nhé”, K.M đồng tình.

“Thấy chị này làm hơi quá, nếu lo lắng thì có thể mang găng tay y tế mà. Làm vậy giống như đang kỳ thị anh shipper, nhìn mà bực mình thay”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.

Hiện bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận liên tục. 

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Từ khóa:   virus Corona hình ảnh hài hước phòng ngừa Covid-19

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