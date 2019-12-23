Loạt ảnh hài hước nhất ngày: Bé trai ‘đau khổ’ đứng dưới chân cầu thang lặng nhìn bố bế 'kẻ thứ 3' đi ngủ

Loạt ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc cậu bé lặng lẽ đứng dưới chân cầu thang, ngóng theo bóng bố bế “kẻ thứ 3” đi ngủ nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Lâu nay, chúng ta thường thấy hình ảnh bố mẹ nâng niu, chiều chuộng con. Thế nhưng trong loạt ảnh hài hước dưới đây, tình hình lại khác hẳn.

Theo đó, cậu con trai đứng dưới chân cầu thang dõi mắt nhìn bố đang bế “kẻ thứ 3” lên phòng ngủ. Dù cậu bé sốt ruột, đứng nhìn bố chăm chăm nhưng ông bố này vẫn dửng dưng, không quan tâm. Điều đáng nói ở đây, “kẻ thứ 3” là một chú chó béo ục ịch. Nhiều người hài hước nói rằng có lẽ cậu bé là con nuôi, chú chó mới là con ruột của ông bố trẻ.

Ông bố trẻ nâng niu chú chó trên vai - Ảnh: Internet Cậu bé khổ sở nhìn theo bóng dáng của bố trên cầu thang - Ảnh: Internet Sau khi được đăng tải, những bức ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Qua loạt bình luận của cư dân mạng mới thấy không chỉ cậu bé trong ảnh mà còn rất nhiều người bị bố mẹ “bỏ rơi” do mê mẩn thú cưng. Loạt ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc cậu bé dõi theo bố trên cầu thang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet Sau tất cả, cậu bé ngậm ngùi mang chăn gối xuống nhà ngủ một mình - Ảnh: Internet “Nhớ đợt bố mẹ đi du lịch, trong nhà có rất nhiều thức ăn nhưng chỉ toàn thức ăn cho chó còn mình chẳng có gì để ăn. Không biết ai là con ruột, ai là con nuôi”, K.L than thở.

“Tụi này ghê gớm lắm, đưa chúng nó về nhà là chiếm bố mẹ mình như chơi. Tôi cũng bị rồi nên là thấu hiểu cảm giác của cậu bé trong ảnh lắm”, H.G ngậm ngùi. "Cứ mỗi lần ra ngoài mà nhận được điện thoại của mẹ là y như rằng mẹ dặn mua thức ăn cho con cún ở nhà. Nhiều khi thấy mẹ còn quan tâm nó hơn mình, tủi thân dễ sợ", A.T than thở. Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về hai bố con nhưng loạt ảnh này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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