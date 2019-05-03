Chinh phục khách hàng khó tính, KIRIN cho ra mắt sản phẩm mới chất lượng

Dinh dưỡng 03/05/2019 15:57

KIRIN tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc đem đến những sản phẩm ngon, an toàn và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tập đoàn KIRIN là thương hiệu đã gây được tiếng vang lớn trong thị trường với hàng loạt sản phẩm chất lượng như KIRIN Latte, KIRIN Ice+, KIRIN Teabreak và KIRIN Trà xanh Nhật.

Đạt được những thành tựu to lớn và có được vị thế vững chắc trong ngành thực phẩm Việt, KIRIN không ngủ quên trên chiến thắng của mình. Ngược lại, với tôn chỉ tận tâm vì người tiêu dùng, hãng đã liên tục nghiên cứu để cho ra mắt những sản phẩm chất lượng tối ưu và có ích cho người dùng.

Và KIRIN Latte Cà phê & Caramel chính là một sản phẩm thể hiện được tôn chỉ cao cả này. Sản phẩm ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng khó tính và đem đến một thức uống đột phá mới cho người dùng.

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KIRIN Latte Cà phê & Caramel là nỗ lực của KIRIN nhằm chinh phục những khách hàng Việt khó tính

KIRIN Latte Cà phê & Caramel là thức uống được hòa quyện hoàn hảo giữa hai thành phần chính là cà phê nguyên chất 100% Robusta và Caramel. Khi kết hợp cùng nhau, vị đắng gắt của Robusta được cân bằng bằng vị ngọt thanh đến từ Caramel, tạo ra một thức uống thơm ngon, mới lạ.

Sự hài hòa hương vị của KIRIN Latte Cà phê & Caramel thỏa mãn được ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Tuy nhiên, điểm gây chú ý ở sản phẩm lại nằm ở sự tiện lợi và khả năng bật tung cảm hứng, xua tan những chán nản, mệt mỏi sau hàng giờ dài làm việc và học hành.

Chinh phục khách hàng khó tính, KIRIN cho ra mắt sản phẩm mới chất lượng - Ảnh 2

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa cà phê nguyên chất 100% Robusta và Caramel

Nhờ có chất caffein đến từ Robusta, KIRIN Latte Cà phê & Caramel giúp người dùng trở nên phấn chấn, dễ dàng tập trung hơn. Ngoài ra, với sự bổ sung của Caramel, sản phẩm sẽ giúp  nạp năng lượng cho vùng não bộ, mang đến nguồn dinh dưỡng kích thích não bộ hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tạo ra những ý tưởng mới đầy sáng tạo.

Với thiết kế chai PET 345ml tiện lợi, KIRIN Latte Cà phê & Caramel thích hợp cho giới trẻ năng động và những người bận rộn muốn thưởng thức cà phê chất mọi lúc mọi nơi.

Để có được một sản phẩm chỉn chu và chất lượng đến tay người dùng, KIRIN Latte Cà phê & Caramel phải trải qua nhiều khâu sản xuất kĩ lưỡng và công phu. Sản phẩm đặc biệt được áp dụng công nghệ chiết rót vô trùng Aseptic hiện đại, giúp lưu giữ hương vị và màu sắc tự nhiên nhất của từng thành phần, đồng thời đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm hiện đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi… trên khắp cả nước.

 

 

KIRIN Latte Cà phê & Caramel là sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường vào tháng 3/2019 của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (Interfood) thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản.

KIRIN Latte Cà phê & Caramel là thức uống mới với sự kết hợp độc đáo giữa cà phê nguyên chất Robusta và caramel ngọt ngào. Sản phẩm có giá chỉ 10,000 VND được đóng chai nhỏ gọn, tiện lợi giúp bạn thưởng thức trải nghiệm khác biệt và sang trọng mọi lúc mọi nơi.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây:

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