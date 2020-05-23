Dặn chồng trông con, lát sau vợ về nhà phát hiện cảnh tượng 'vụng chèo khéo chống' khiến cô vừa tức vừa buồn cười

Hình ảnh bố trông con hài hước thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là ánh mắt 'bất lực' của đứa trẻ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Mỗi lần các ông bố trông con thường xảy ra không ít chuyện khóc dở mếu dở. Một số người ham ngủ để con muốn làm gì thì làm, số khác lại mải chơi game đến nỗi con biến đi đâu mất cũng chẳng biết.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh hài hước ghi lại cảnh bố trông con thu hút sự chú ý của nhiều người. Để được rảnh rỗi xem tivi, ông bố đã nghĩ ra cách siêu bá đạo khiến người xem không thể nhịn cười.

Bố chế xích đu cho con chơi để bản thân được yên ổn xem tivi - Ảnh: Sina

Cụ thể, anh dùng cây phơi đồ, thùng các tông và một ít dây dù tạo thành chiếc xích đu cho con trai ngồi. Chiếc xích đu tự chế chẳng những làm bé trai nín khóc mà còn giúp ông bố xem phim yên ổn hơn.

Người mẹ thấy cảnh này thì vừa giận vừa buồn cười, không biết nên trách mắng chồng hay không. Cô không tán thành việc cho con chơi trên chiếc xích đu không đảm bảo an toàn kia, nhưng cũng ghi nhận những nỗ lực mà anh dành cho việc trông con.

Đích thị là ông bố vàng trong làng sáng tạo - Ảnh: Sina

Trong khi các bà mẹ thường ôm ấp, vỗ về con thì các ông bố lại là cao thủ trong việc bày trò. Bố thường cho con leo trèo, ôm đầu, ôm cổ và bế bổng khiến đứa trẻ cảm thấy phấn khích. Cách sáng tạo trong trò chơi của bố sẽ góp phần rèn luyện khả năng tư duy của đứa trẻ.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thích thú: "Đáng yêu ghê á! Thấy ông bố thông minh phết, em bé nhìn cũng có vẻ rất thích chiếc xích đu giấy này"; "Lần sau nên lót một tấm nệm phía dưới để đề phòng em bé bị ngã"; "Phải công nhận là những người lười thường rất thông minh"; "Trông thằng nhỏ bất lực luôn kìa, chắc chất lượng xích đu dởm quá hả"...

Con 3 tuổi vẫn chưa biết đi, mẹ đưa đi khám thì phát hiện tội ác của người trông trẻ Do quá tin tưởng người trông trẻ, đôi vợ chồng đã phó mặc con trai cho cô ta, đến cuối cùng hối hận thì cũng đã muộn.

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