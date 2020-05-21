Con 3 tuổi vẫn chưa biết đi, mẹ đưa đi khám thì phát hiện tội ác của người trông trẻ

Thế giới 21/05/2020 06:00

Do quá tin tưởng người trông trẻ, đôi vợ chồng đã phó mặc con trai cho cô ta, đến cuối cùng hối hận thì cũng đã muộn.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều cặp vợ chồng vì quá bận rộn với công việc mà không có thời gian chăm sóc con, buộc phải thuê bảo mẫu hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà. Thế nhưng, nhiều người quá ỷ lại vào bảo mẫu mà lơ là chăm sóc con cái nên đã dẫn đến không ít hậu quả đau lòng, điển hình như trường hợp của cậu bé Ninh Ninh dưới đây.

Do công việc bận rộn, lại không sống gần ông bà nên bố mẹ Ninh Ninh buộc phải thuê bảo mẫu để chăm sóc cậu bé. Do tin tưởng người trông trẻ, đôi vợ chồng đã phó mặc Ninh Ninh cho người này để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Mỗi khi đi làm về, cả hai chỉ kịp hỏi han hoặc chơi với con một lúc là lại lao vào công việc.

Khi Ninh Ninh được 3 tuổi thì đôi vợ chồng mới để ý con mình vẫn chưa biết đi. Trong khi những đứa trẻ khác chỉ khoảng 1 tuổi đã đi lại rất vững thì Ninh Ninh lại chỉ thích bò.

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Con 3 tuổi vẫn chưa biết đi, mẹ đưa đi khám thì phát hiện tội ác của người trông trẻ - Ảnh minh họa: Sina

Cả hai lập tức đưa con trai đến bệnh viện khám. Sau khi làm một số xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ giục đôi vợ chồng phải báo cảnh sát ngay lập tức. Lúc này, tội ác của người bảo mẫu đã bị vạch trần.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện người trông trẻ cho Ninh Ninh ăn rất ít, chủ yếu là những đồ không có nhiều chất dinh dưỡng. Số đồ bổ dưỡng mà bố mẹ cậu bé cung cấp đều bị người này ăn hết hoặc gửi về cho gia đình. Hậu quả là Ninh Ninh bị suy dinh dưỡng dẫn đến bệnh viêm xương khớp. Chính vì thế dù đã 3 tuổi mà cậu bé vẫn không biết đi. Đôi vợ chồng trẻ dù rất hối hận về hành động vô tâm của mình nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Bên cạnh đó, người bảo mẫu cũng bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi lạm dụng và bạo hành trẻ em.

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