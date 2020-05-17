Xúc động: Vợ quyết định sinh trước 20 ngày để chồng thấy mặt con trước khi qua đời vì ung thư

Thế giới 17/05/2020 09:49

Vì chồng mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên người vợ quyết định sinh con trước 20 ngày để 2 bố con gặp nhau. 

Vào tháng 3/2020, Jamie Hunter (38 tuổi, người Anh) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vào thời điểm này, Beccy - vợ anh đang mang thai con đầu lòng. Để chồng có thể nhìn mặt con trước khi chết, chị Beccy đã quyết định sinh con vào ngày 10/5, trước 20 ngày so với ngày dự sinh. Sau khi con gái sinh được 2 ngày thì ông bố qua đời.

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Vì Jamie mắc bệnh ung thư nên vợ anh quyết định sinh con trước ngày dự sinh để 2 bố con gặp nhau - Ảnh: Mirror

Trước khi chết, Jamie làm quản lý và huấn luyện viên tại Sutton United FC. Bên cạnh đó, anh còn là giáo viên thể dục tại trường John Wilmott ở Sutton Coldfield. Vào tháng 10/2019, Jamie bị đau ở sườn trái. Đến tháng 3/2020, các bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc ung thư thận. Chỉ một tháng sau đó, các bác sĩ thông báo các tế bào ung thư đã lan đến gan và không có thuốc chữa.

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Jamie và vợ trước khi qua đời - Ảnh: Mirror
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Con gái của cặp đôi đã chào đời sớm 20 ngày - Ảnh: Mirror

Jamie gia nhập Sutton United FC từ khi còn rất trẻ. Năm 2018, anh quyết định ngừng thi đấu, trở thành quản lý, huấn luyện viên của câu lạc bộ. Sự ra đi của Jamie khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng xót xa. Người bạn thân của Jamie chia sẻ: “Jamie đã không còn cơ hội tổ chức sinh nhật cho con gái, cũng không còn cơ hội dạy con đi xe đạp, học bơi hay đưa bé đến trường".

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Jamie chụp cùng câu lạc bộ khi còn sống - Ảnh: Mirror

Một số người bạn của Jamie đã cố gắng kêu gọi mọi người quyên góp cho gia đình anh. Hiện số tiền đã lên đến 65.000 bảng Anh (gần 2 tỷ đồng). Theo thông tin trên Mirror, những người bạn của Jamie và gia đình đã cam kết sẽ trích một khoản từ số tiền quyên góp được cho nhà an dưỡng John Taylor, nơi chăm sóc cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối và cũng là nơi Jamie ở trong những ngày cuối đời. 

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