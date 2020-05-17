Vào tháng 3/2020, Jamie Hunter (38 tuổi, người Anh) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vào thời điểm này, Beccy - vợ anh đang mang thai con đầu lòng. Để chồng có thể nhìn mặt con trước khi chết, chị Beccy đã quyết định sinh con vào ngày 10/5, trước 20 ngày so với ngày dự sinh. Sau khi con gái sinh được 2 ngày thì ông bố qua đời.

Vì Jamie mắc bệnh ung thư nên vợ anh quyết định sinh con trước ngày dự sinh để 2 bố con gặp nhau - Ảnh: Mirror

Trước khi chết, Jamie làm quản lý và huấn luyện viên tại Sutton United FC. Bên cạnh đó, anh còn là giáo viên thể dục tại trường John Wilmott ở Sutton Coldfield. Vào tháng 10/2019, Jamie bị đau ở sườn trái. Đến tháng 3/2020, các bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc ung thư thận. Chỉ một tháng sau đó, các bác sĩ thông báo các tế bào ung thư đã lan đến gan và không có thuốc chữa.