Hành động của cô bán vé số giữa trưa nóng gây xúc động: Người Việt Nam có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tình người luôn đong đầy

Xã hội 11/05/2020 11:47

Câu chuyện ấm lòng do một nam thanh niên chia sẻ khiến ai nấy đều không khỏi xúc động. Hành động của người phụ nữ bán vé số dù đơn giản nhưng lại ấm áp tình người.

Nhiều giờ qua, dân mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện ấm lòng do một thanh niên vô tình bắt gặp và kể lại cho mọi người. Theo đó, trong lúc qua phà, anh nhìn thấy một người phụ nữ bán vé số dùng nón của mình che cho một em bé kế bên dù trời nóng như đổ lửa. Khi được hỏi nguyên nhân, cô bán vé số cho biết vì sợ đứa nhỏ bị bệnh do trời nắng.

Cụ thể, Facebooker này viết: “Nay về Đồng Tháp chơi đi phà thấy hình ảnh này tuyệt vời quá nên chia sẻ với mọi người. Trời ban trưa thì nóng muốn chảy mỡ như nào mọi người biết rồi đấy, đang rũ rượi vì quá mệt thì thấy cô bán vé số cởi nón ra.

Mình nghĩ: ‘Ơ, cái cô này có nón mà không che cho mát lại cởi ra đầu trần làm gì?’. Không ngờ cô đưa ra che cho bé con nhà chị bên, con bé nở 1 nụ cười khiến mình thấy cuộc sống thật ý nghĩa.

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Câu chuyện ấm lòng của cô bán vé số gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh: FB

Đoạn này mình chụp ở mé sông chứ ra giữa nó nắng cháy đầu cả người cô bán vé số luôn đó. Thế mà cô vẫn che cho bé. Sang bên kia sông hai vợ chồng kia vẫn không biết chuyện nên lao nhanh về nhà, còn mình chạy đến nói với cô lời cảm ơn, cô bảo là: "Có gì đâu con, cô ngày nào chả đi nắng mưa giữa đường bán, cô quen rồi, chứ để nhỏ ốm thì tội lắm”.

Bên dưới câu chuyện, dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều khen ngợi hành động đẹp của cô bán vé số, đồng thời khẳng định rằng người Việt Nam có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng luôn đong đầy lòng thương người.

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