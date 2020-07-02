Xôn xao clip bé gái học bài trong quán nhậu, biết lý do ai nấy không nhịn được cười

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái học bài giữa quán nhậu và câu chuyện phía sau khiến dân mạng không nhịn được cười.

Mới đây, tài khoản Facebook T.C. chia sẻ đoạn clip bé gái cầm sách học bài trong quán nhậu khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

"Vợ dặn đi làm về thì đón con, cho con ăn uống no say xong chỉ con nó học giúp em. Okela vợ yêu, anh làm xong trong một nốt nhạc", dòng trạng thái đi kèm đoạn clip.

Trong lúc bố đang 'chén chú chén anh', bé gái cầm sách học bài chăm chỉ - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip hài hước cho thấy trong lúc ông bố nói chuyện say sưa với bạn nhậu thì bé gái vẫn mặc quần áo đồng phục, cổ đeo khăn quàng đang cầm quyển sách cố gắng học bài. Bố cứ việc 'chén chú chén anh' với bạn bè, con cứ việc học, ai có việc người ấy làm, không liên quan đến ai.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người khâm phục bé gái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", số khác không hài lòng với hành động kéo con đến quán nhậu của ông bố.

"Khi mai thi nhưng bố lại rủ đi nhậu"; "Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ"; "Con bé giỏi ghê á chứ"; "Bà vợ nhìn cảnh này chắc cũng cạn lời"; "Ví dụ điển hình của câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"; "Dù thế nào cũng không nên cho trẻ con đến quán nhậu"; "Làm thế này có thể ảnh hưởng đến việc học của con bé, không tốt chút nào"..., dân mạng bình luận.

Con gái chơi trò bác sĩ, bố ủng hộ nhiệt tình nhưng nhìn vị trí ngồi mà không nhịn được cười Em bé đóng giả bác sĩ để 'khám bệnh' cho bố và các bé thú bông. Tuy nhiên vị trí ngồi của ông bố khiến ai nấy không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-be-gai-hoc-bai-trong-quan-nhau-biet-ly-do-ai-nay-khong-nhin-duoc-cuoi-366030.html