Xôn xao clip bé gái học bài trong quán nhậu, biết lý do ai nấy không nhịn được cười

Xã hội 02/07/2020 16:42

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái học bài giữa quán nhậu và câu chuyện phía sau khiến dân mạng không nhịn được cười.

Mới đây, tài khoản Facebook T.C. chia sẻ đoạn clip bé gái cầm sách học bài trong quán nhậu khiến dân mạng xôn xao bàn tán. 

"Vợ dặn đi làm về thì đón con, cho con ăn uống no say xong chỉ con nó học giúp em. Okela vợ yêu, anh làm xong trong một nốt nhạc", dòng trạng thái đi kèm đoạn clip. 

clip hai huoc 1
Trong lúc bố đang 'chén chú chén anh', bé gái cầm sách học bài chăm chỉ - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip hài hước cho thấy trong lúc ông bố nói chuyện say sưa với bạn nhậu thì bé gái vẫn mặc quần áo đồng phục, cổ đeo khăn quàng đang cầm quyển sách cố gắng học bài. Bố cứ việc 'chén chú chén anh' với bạn bè, con cứ việc học, ai có việc người ấy làm, không liên quan đến ai. 

clip hai huoc 2

clip hai huoc 3
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người khâm phục bé gái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", số khác không hài lòng với hành động kéo con đến quán nhậu của ông bố.

"Khi mai thi nhưng bố lại rủ đi nhậu"; "Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ"; "Con bé giỏi ghê á chứ"; "Bà vợ nhìn cảnh này chắc cũng cạn lời"; "Ví dụ điển hình của câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"; "Dù thế nào cũng không nên cho trẻ con đến quán nhậu"; "Làm thế này có thể ảnh hưởng đến việc học của con bé, không tốt chút nào"..., dân mạng bình luận. 

Con gái chơi trò bác sĩ, bố ủng hộ nhiệt tình nhưng nhìn vị trí ngồi mà không nhịn được cười

Con gái chơi trò bác sĩ, bố ủng hộ nhiệt tình nhưng nhìn vị trí ngồi mà không nhịn được cười

Em bé đóng giả bác sĩ để 'khám bệnh' cho bố và các bé thú bông. Tuy nhiên vị trí ngồi của ông bố khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   clip gây bão mạng xã hội hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản