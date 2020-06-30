Con gái chơi trò bác sĩ, bố ủng hộ nhiệt tình nhưng nhìn vị trí ngồi mà không nhịn được cười

Thế giới 30/06/2020 10:28

Em bé đóng giả bác sĩ để 'khám bệnh' cho bố và các bé thú bông. Tuy nhiên vị trí ngồi của ông bố khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Ông bố nào cũng tự tin khẳng định mình rất yêu con, thế nhưng chơi với con thường xuyên mỗi ngày thì không phải ai cũng làm được. Theo các chuyên gia tâm lý, bố dành thời gian cho con không chỉ giúp con khỏe mạnh, vui vẻ mà còn cải thiện đáng kể trí thông minh của trẻ.

Một nghiên cứu của Đại học Newcastle (Vương Quốc Anh) đã phát hiện ra rằng trẻ được bố dành nhiều thời gian để chơi cùng sẽ có chỉ số IQ cao hơn, thông minh hơn và năng động hơn những bạn cùng trang lứa nhưng ít được bố chơi cùng. Bên cạnh đó, trẻ còn tự tin hơn khi lớn lên, bởi sự quan tâm của bố giúp trẻ thấy mình được đánh giá cao, từ đó càng cởi mở hơn với mọi người.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bé gái chơi cùng bố thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô bé xinh xắn đóng giả bác sĩ, mặc áo blouse trắng chỉn chu và đeo ống nghe khám bệnh. 

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Bé gái đóng giả bác sĩ cực đáng yêu - Ảnh: Sina
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Đo huyết áp cho bé gấu trước nè - Ảnh: Sina
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Thao tác cực chuyên nghiệp luôn nhé - Ảnh: Sina

Các bé thú bông trong nhà cũng được xếp thành hàng dài để chờ bé gái "khám bệnh". Đáng chú ý nhất là "bệnh nhân" đang xếp hàng sau cùng, chính là bố của bé gái. Cảnh người đàn ông cao lớn phải ngồi xổm chờ đến lượt mình khiến ai nấy không thể nhịn cười. Qua đó có thể thấy bé gái quả là bác sĩ có tâm, không vì thân quen mà ưu tiên, thiên vị, nhất định bắt bố phải xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt.

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Các 'bệnh nhân' xếp thành hàng dài - Ảnh: Sina
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Ông bố ngồi cuối hàng, đang sốt ruột chờ đến lượt - Ảnh: Sina

Khi còn nhỏ, các em bé thường rất thích đóng giả làm bác sĩ, giáo viên, công nhân... Qua đó có thể phát hiện được sở thích, ước mơ, giúp định hướng nghề nghiệp trong tương lai. 

Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Bé gái đáng yêu quá. Ông bố cũng chịu khó dành thời gian chơi với con ghê"; "Không phải ai cũng dành thời gian cho con thế này đâu"; "Lẹ lên bác sĩ ơi, có một ông chú đang sốt ruột quá kìa"; "Haha ưu tiên cho trẻ em khám trước là đúng rồi, bố chịu khó chờ xíu đi nha"; "Nhìn con bé chuyên nghiệp phết. Mong em thực hiện được mong ước của mình, trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người"...

Đang bế con gái, ông bố bỗng bỏ lại đứa trẻ và vợ để chạy đi, dân mạng biết lý do vừa bật cười vừa xúc động

Đang bế con gái, ông bố bỗng bỏ lại đứa trẻ và vợ để chạy đi, dân mạng biết lý do vừa bật cười vừa xúc động

Sau khi cảnh tượng này được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc thì rất đáng yêu nhưng họ lại không khỏi xúc động.

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