Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ông bố 4 con đều làm điều này khiến vợ vừa buồn cười vừa thương

Hình ảnh hài hước ghi lại cảnh ông bố trẻ bên 4 con thơ khiến ai nấy vừa thương vừa không thể nhịn cười.

Bố mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nuôi dưỡng một đứa trẻ lại rất tốn kém tiền bạc và phải đầu tư không ít thời gian, công sức. Với những gia đình có 1-2 con đã vậy, nếu phải nuôi 3-4 đứa trẻ một lúc thì quả là "khủng hoảng".

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về gia đình mình thu hút sự chú ý của dân mạng. Hai vợ chồng sinh được 3 con trai và 1 con gái. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chồng cô lại ngồi nhìn các con bằng vẻ mặt đầy lo âu.

Ông bố trẻ nhìn 4 con bằng vẻ mặt lo âu - Ảnh: Sina

Người chồng nói nuôi các con tốn kém quá, nên lúc nào cũng phải suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền để các con có cuộc sống sung túc hơn. Thêm nữa, trong nhà có tận 3 cậu con trai nên gánh nặng mua nhà, sắm xe, tiền sính lễ để cưới vợ cũng không nhỏ.

Nghe câu trả lời của chồng, người vợ vừa thấy thương vừa buồn cười. Do sinh nhiều con, cô phải dành toàn bộ thời gian ở nhà làm nội trợ, trách nhiệm kiếm tiền nuôi con do một mình người chồng đảm trách.

Hình ảnh khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sina

Hình ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Ông bố quả thật là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhìn các con để lấy thêm động lực"; "Nhìn các em bé đáng yêu thật đấy, tuy nhiên nuôi cũng vất vả lắm"; "Ông bố này có trách nhiệm ghê"; "Chỉ cần nhìn các con lớn lên mỗi ngày là mọi cực nhọc đều tan biến hết"...

'Ông bố vàng trong làng chăm con' khiến vợ tức muốn... bóp cổ khi nhìn vào tư thế ngủ của con gái Hình ảnh bố trông con nhưng ngủ trước cả con gây sốt mạng và nhận về nhiều bình luận. Đặc biệt tư thế ngủ của em bé khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười.

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