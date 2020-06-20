Bé trai khóc hết nước mắt trong tiệc sinh nhật vì chiếc bánh kem bá đạo từ bố

Chiếc bánh kem lầy lội ông bố trẻ chuẩn bị cho con khiến dân tình không thể nhịn cười.

Có lẽ đứa trẻ nào cũng mong đợi đến sinh nhật để được thổi nến, ăn bánh kem và nhận quà từ người thân, bạn bè. Thế nhưng cậu bé trong clip hài hước dưới đây lại có sinh nhật đẫm nước mắt, tất cả cũng tại vì cha mẹ của em quá lầy lội. Bé trai ăn mặc chỉn chu và đội một chiếc mũ hình vương miện để chào đón sinh nhật của mình. Thế nhưng khuôn mặt vui vẻ của cậu bé bỗng biến mất, nụ cười cũng dần trở nên cứng ngắc.

Bé trai háo hức đón sinh nhật - Ảnh: FB Khi người bố bảo con trai hãy ước một điều, đứa bé lập tức khóc mếu rồi ước: "Con ước sẽ có được một chiếc bánh sinh nhật thật to vào năm tới". Điều đó khiến cư dân mạng thắc mắc, chẳng lẽ chiếc bánh năm nay nhỏ lắm hay sao? Khi ống kính lia tới chiếc bánh năm nay của bé, ai nấy đều sững sờ rồi phì cười.

Hóa ra chiếc bánh sinh nhật mà ông bố chuẩn bị chẳng những nhỏ mà còn là đồ giả. Đó chỉ là một chiếc xô đồ chơi úp ngược lại, phía trên cắm 1 cây nến tượng trưng mà thôi. Bé trai vừa khóc vừa nói ra điều ước của mình - Ảnh: FB Cận cảnh chiếc 'bánh kem' mà ông bố mua cho con trai - Ảnh: FB Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Nhìn tội thiệt luôn á. Ngày sinh nhật của em mà cũng không tha là sao"; "Thương ghê á trời"; "Đúng là tội thiệt nhưng xin lỗi tui phải cười cái đã"; "Khi bạn chưa kịp bỏ tính lầy lội thì đã phải làm cha mẹ"; "Haha sinh nhật ám ảnh nhất cuộc đời"; "May quá bố mẹ mình không lầy như này nên mình vẫn có sinh nhật trọn vẹn"; "Chắc điều ước sinh nhật năm nay của em ấy đích thị là tiêu diệt trái đất rồi"; "Con không muốn tổ chức sinh nhật nữa, bố cứ lãng quên ngày con sinh ra đời đi"; "Nhìn vẻ mặt mất mát và những giọt nước mắt thì biết đứa trẻ đã phải chịu ấm ức và tổn thương, hy vọng tình huống trên chỉ là vui thôi, sau đó em đã có chiếc bánh sinh nhật thực sự"...

Con nghiện điện thoại, mẹ tung chiêu bá đạo khiến cậu bé khóc hết nước mắt, còn dân mạng được phen cười ná thở Thấy con nghiện điện thoại trầm trọng, bà mẹ tung chiêu bá đạo khiến cậu bé thay đổi 180 độ. Rất nhiều phụ huynh quyết định học theo để 'cai nghiện' cho bọn trẻ ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-khoc-het-nuoc-mat-trong-tiec-sinh-nhat-vi-chiec-banh-kem-ba-dao-tu-bo-363505.html