Con nghiện điện thoại, mẹ tung chiêu bá đạo khiến cậu bé khóc hết nước mắt, còn dân mạng được phen cười ná thở

Thấy con nghiện điện thoại trầm trọng, bà mẹ tung chiêu bá đạo khiến cậu bé thay đổi 180 độ. Rất nhiều phụ huynh quyết định học theo để 'cai nghiện' cho bọn trẻ ở nhà.

Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đã cho con sử dụng điện thoại từ rất sớm. Để dỗ con ăn hoặc chơi ngoan cho cha mẹ làm việc, chiếc điện thoại trở thành vật hữu dụng giúp tránh được những tiếng quát tháo, ỉ ôi trong gia đình. Tuy nhiên, trẻ chơi điện thoại quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và có nguy cơ mắc các bệnh về suy giảm khả năng tập trung, tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường, làm chậm sự phát triển của hệ thần kinh, gây xáo trộn giấc ngủ, hủy hoại khả năng sáng tạo, giảm thị lực...

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ mẹo trị chứng nghiện điện thoại của con trai khiến dân tình được phen cười ná thở. Nhân lúc con trai ngủ say, bà mẹ đã dùng phấn mắt màu nâu vẽ quầng thâm rất to trên mắt con khiến cậu bé trông như một chú gấu trúc. Không ngoài dự đoán, khi tỉnh dậy bé trai thấy mắt bất ngờ thâm đen nên vô cùng hoảng loạn, khóc mãi không ngừng.

Bé trai ngày nào cũng chơi điện thoại đến tận lúc ngủ thiếp đi - Ảnh: Sina Bà mẹ dùng phấn mắt biến con thành gấu trúc - Ảnh: Sina Lúc này, bà mẹ từ tốn giải thích rằng chơi điện thoại quá nhiều sẽ khiến mắt thâm đen. Cậu bé ban đầu không tin lắm nhưng người mẹ khẳng định chỉ cần không chơi điện thoại nữa và đi ngủ sớm, hôm sau nhất định quầng thâm sẽ biến mất. Tối đó khi con ngủ, bà mẹ dùng nước tẩy trang lau sạch phấn mắt cho con. Sáng hôm sau, bé trai thấy mắt đã bình thường trở lại nên thực sự tin lời mẹ nói. Kể từ đó, cậu bé không còn đòi chơi điện thoại cả ngày như trước nữa. Cậu bé tưởng chơi điện thoại nhiều sẽ làm mắt thâm đen nên khóc nức nở - Ảnh: Sina Hình ảnh khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thương - Ảnh: Sina Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Nhiều phụ huynh cứ muốn dỗ con là quăng cho chúng cái điện thoại, riết rồi trẻ chẳng thiết tha giao tiếp với người xung quanh nữa"; "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Cười xỉu luôn má ơi, chắc cu cậu hoảng dữ lắm"; "Chơi điện thoại giúp trẻ học hỏi và giải trí khá hiệu quả, nhưng mà mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng 1 - 1,5 tiếng thôi"...

Bố mải chơi điện thoại làm con sinh đôi bị 'bên trọng bên khinh', dân mạng xem ảnh mà cười xỉu Được vợ dặn trông hai con sinh đôi, ông bố trẻ mải mê chơi điện thoại làm một đứa bò tận đi đâu cũng chẳng biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nghien-dien-thoai-me-tung-chieu-ba-dao-khien-cau-be-khoc-het-nuoc-mat-con-dan-mang-duoc-phen-cuoi-na-tho-360512.html