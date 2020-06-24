'Ông bố vàng trong làng chăm con' khiến vợ tức muốn... bóp cổ khi nhìn vào tư thế ngủ của con gái

Hình ảnh bố trông con nhưng ngủ trước cả con gây sốt mạng và nhận về nhiều bình luận. Đặc biệt tư thế ngủ của em bé khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười.

Mỗi lần mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bố trông con, dân tình lại được phen cười bể bụng với những ông bố "chưa kịp lớn". Chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, các "ông bố vàng trong làng chăm con" còn khiến vợ tức xì khói vì tính vô tâm của mình.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng ru con ngủ khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười.

Sau khi được vợ giao nhiệm vụ dỗ con ngủ, ông bố trẻ quả quyết sẽ hoàn thành thật tốt rồi dắt con vào phòng. Một lúc sau, người mẹ vào kiểm tra thì thấy con gái đã ngủ say, chồng cũng đang ngáy khò khò trên giường. Thế nhưng tư thế và vị trí nằm ngủ của hai bố con mới là điều đáng nói!

Ông bố vàng trong làng chăm con - Ảnh: Sina

Cảnh tượng khiến mẹ vừa tức vừa buồn cười - Ảnh: Sina

Ông bố đang nằm ngủ cực thoải mái, đắp chăn cẩn thận, không cần biết con gái đang ở đâu và làm gì. Bé gái có vẻ đã tự chơi chán và buồn ngủ. Cô bé ghé vào giường và ngủ mất lúc nào không hay. Đứa trẻ vừa đứng dưới sàn vừa tựa vào giường ngủ, tư thế vặn vẹo nhìn đến là thương. Người mẹ quyết định chụp ảnh lại làm bằng chứng, đợi khi nào chồng ngủ dậy sẽ hỏi tội anh.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Ông bố vô tâm thật"; "Con bé ngủ dậy chắc đau người lắm đây"; "Đứng như vậy mà ngủ được thì cũng tài năng ghê"; "Bố cũng cần phải tích cực tham gia vào việc nuôi dạy con, càng làm nhiều sẽ càng quen và có kinh nghiệm hơn"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-bo-vang-trong-lang-cham-con-khien-vo-tuc-muon-bop-co-khi-nhin-vao-tu-the-ngu-cua-con-gai-364089.html