Loạt ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc nghịch ngợm của ông bố trẻ và con gái khiến dân mạng thích thú.

Trẻ con hạnh phúc nhất là khi được vô tư đùa nghịch và không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, nhiều phụ huynh vì lo lắng mà đã bảo bọc con quá mức. Họ sợ con mình chơi ngoài sân sẽ bị ngã, bị trầy xước và có nguy cơ nhiễm bệnh tật. Họ sợ đủ thứ sẽ xảy đến với con mình. Thế là họ cấm cản, bắt con cái ngồi lì trong nhà, vây quanh là những thiết bị điện tử, vô tình tước đi tuổi thơ của con lúc nào chẳng hay. Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ loạt ảnh chồng và con gái chơi đùa trong sân nhà khiến người xem thích thú.

Cụ thể, cô vợ nhờ chồng vừa quét sân vừa để mắt đến con để cô đi làm việc nhà. Trẻ con vốn tính tò mò, nhìn trên sân có vũng nước thì thích thú lắm, vừa chơi vừa lén nhìn bố xem có bị la mắng không. Ông bố trẻ thấy con nghịch nước chẳng những không mắng mà còn lập tức hòa nhập vào trò chơi của con. Anh nhảy qua nhảy lại khiến nước bắn tung tóe lên cả hai bố con. Không ngoài dự đoán, em bé vui sướng cười tít mắt trước hành động nghịch ngợm của bố.

Tuy hơi giận vì chồng không chịu quét sân còn hùa theo nghịch ngợm với con, nhưng bù lại người mẹ cũng vô cùng hạnh phúc vì con gái đã có những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp bên cạnh bố. Ông bố đang quét sân thì thấy con gái nghịch vũng nước - Ảnh: Sina Anh lập tức hùa theo con - Ảnh: Sina Em bé cực kỳ thích thú trước trò nghịch ngợm của bố - Ảnh: Sina Loạt ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ: - "Theo kinh nghiệm dân gian, những đứa trẻ nghịch nắng nghịch gió sẽ có thể chất tốt hơn, cũng cởi mở, thoáng hơn về suy nghĩ và tâm trí. Vậy nên cha mẹ cho con nghịch ngợm tí cũng tốt mà". - "Bởi mới nói đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác thôi mà. Hai bố con đáng yêu ghê luôn á. Mong là ông chồng nào cũng dành thời gian chăm con, chơi với con để phụ nữ bớt vất vả hơn"... - "Phụ huynh không nên vì ngại bẩn mà cấm cản con chơi đùa. Trẻ con cần được vui chơi thoải mái, học hỏi nhiều điều xung quanh thay vì được bảo vệ trong lồng kính".

Hình ảnh mẹ ăn mì gói còn con gái thưởng thức bữa trưa đắt tiền khiến dân mạng tranh cãi: Mẹ thương hay đang dạy hư con? Hình ảnh gây tranh cãi và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng bà mẹ đang làm hư con gái, số khác lại nghĩ chỉ một khoảnh khắc thì không nói lên được toàn bộ câu chuyện.

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